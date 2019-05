Simona Ventura contro la Marcuzzi: io includente, lei...

Simona Ventura, al timone di “The Voice of Italy”, ha raccontato il suo ritorno in Rai in un’intervista esclusiva al settimanale “Mio” e su Alessia Marcuzzi: “Non sono stata io ad attaccare per prima, sono una donna includente, ma non stupida”.

Simona Ventura, ospite di Bagutta, uno dei quattro marchi protagonisti di HOAS (manifestazione di arte e moda che si è svolta negli spazi delle Officine Grandi Riparazioni di Torino), è tornata sul botta e risposta con Alessia Marcuzzi. Dopo il caso Fogli, la Ventura aveva dichiarato di non aver più voluto vedere l’Isola dei Famosi per lo scempio fatto (“io mi sarei opposta con tutto il corpo”), la Marcuzzi replicò che non si parla male dei colleghi e che era stata inelegante. Nell’intervista a Cristina Zuech, la conduttrice piemontese torna sulla polemica: “No, di questa storia preferisco non parlare più. Ma ci tengo a dire una cosa: in assoluto io mi sono sempre e solo difesa, non ho mai attaccato. Certo, sono solidale con le donne e mi ritengo una persona “includente”. Nel momento in cui vengo attaccata però non posso più esserlo. Non sono una stupida”.

Simona Ventura ha parlato anche di “The Voice of Italy”: “Devo ammettere che ho insistito molto per avere Elettra (Lamborghini, nda) come coach (…). Lei è stata una scommessa vinta, per lei farei l’autore anche domani. Mi piace tantissimo”. E sulle eredi? “Se continuano a richiedere me e le conduttrici della mia generazione significa che di eredi non se ne vedono tante. Però ci sono dei giovani molto talentuosi”. Anche la vita privata è un successo: va a gonfie vele il legame con il giornalista Giovanni Terzi.