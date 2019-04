Gf16, il televoto salva Lemme. Faida icardi, Mauro massacrato

Ambra Lombardo è la terza eliminata del Grande Fratello 16. In nomination ben sei concorrenti: Ivana Icardi, Francesca De André, Daniele Dal Moro, Micheal Terlizzi, Mila Suarez e Erica Piamonte, ma la domanda è in positivo: “Chi vuoi salvare?”. Resta nella Casa di Cinecittà, grazie a un televoto flash, Alberico Lemme “missione provocatore”. Continua la soap opera tra l’ossessiva Mila Suarez-Alex Belli-Gennaro Lillio ed è polemica social per l’aggressività verbale di Francesca De André. Spettatori “sequestrati” fino all’1.38.

Il (non) allegro trio Cristiano, Francesca e Fabrizia De André - Barbara d’Urso ha ben tre diffide da snocciolare nella terza puntata del GF e parte da quella di Cristiano De André: “Sei stata rispettosissima e non hai parlato di tuo padre, invece l’ha fatto lui. Ti faccio vedere il post: voi in tv per diffamare”. La 29enne si scaglia come una fionda contro il padre nonché nipote dell’immenso Fabrizio De André: “Che schifo. Se c’è una persona che diffama è lui. Io ho vinto una causa per il suo libro pieno di menzogne. Deve far altro nella vita invece che inventare realtà inesistenti. Non deve fare la vittima, gli piacerebbe ma non lo è. Basta scrivere nome e cognome su Google per capire chi è. Ha picchiato donne e fatto incidenti perché, diciamo, non era lucido. Lui scrive libri e a me tappa la bocca. Ci si vede in Tribunale bello…non c’è problema. Di quale famiglia parla? Se l’avessi avuta non sarei finita in affidamento al Comune di Milano”. Sono tutti incavolati con Cristiano De André per le parole con cui ha snobbato il reality show. Malgioglio chiama la telecamera: “Tu offendi 4 milioni di telespettatori, offendi questo programma, prenditi due camomille e vattene al GFVip”, Iva Zanicchi invita Francesca a parlare del “meraviglioso” nonno e la ragazza usa un paragone colorito: “Noi siamo i fiori nati dal letame, dai diamanti non nasce niente. Lui è molto lontano dal mondo di mio nonno, non ci ha mai insegnato niente”. La d’Urso è un tizzone nero, nero: “Mi è sembrato particolare che ci mandasse una diffida e buttasse fango sulle figlie e su di noi. L’ho sempre invitato a dire la sua verità. Dice che vogliamo alimentare dissapori e invece io avevo un sogno: riunire la famiglia come ho fatto con Bobby Solo e la figlia dopo anni di guerre. Magari un messaggio ‘in bocca al lupo figlie mie’ sarebbe stato meglio”. Amen.

Alberico Lemme, l'"obeso" delle provocazioni - La scorsa settimana è stato un litigio continuo tra Lemme e gli inquilini: loro sbraitano, lui ghigna al pari di Gargamella davanti ai Puffi. La De André riversa sul farmacista un bigonciolo di ira: “Ma che ridi?? Hai fatto la figura del cretino. Non ti faccio parlare perché dici solo ca**ate. Sei stupido. Chi ti si inc**a. Bravo cog**one”. Barbara d’Urso svela che Lemme è stato richiamato ufficialmente per la frase “Se i miei figli morissero non m’importerebbe” e passa al litigio con Ambra soprannominata “professoressa del pisello”. L’altera e algida Lombardo sul piedistallo della sua bellezza, intelligenza, lunghezza di capelli e saccenza, l’ha considerata un’offesa da lavare nel sangue delle nomination: “E’ come se mi avesse dato della poco di buono. E’ un’oscenità, è indegno. Un misogino verso le donne belle che ti tengono testa e ti considerano per quello che sei, un ignorante”. Valentina Vignali l’ha difesa minacciando Lemme: “Ci vediamo fuori” (frase cult di ogni reality dopo essere stata sdoganata da Jeremias Rodriguez). La d’Urso sceglie di lasciare Francesca a briglie sciolte e se ne sentono di tutti i colori. D’altra parte ha buttato Lemme nell’arena proprio per seminare zizzania e malessere. Poi dice: “Non lo sto difendendo, ma mi sembrava una boutade cretina che ricordava la favola. Valentina, “ti aspetto fuori” è brutto, attenzione”, mentre Malgioglio la vede diversamente: "Lemme è un diavolo e non è nemmeno dottore”. E Iva Zanicchi trasforma il dramma in un film di Pierino: “Scusi signor Lemme, che pisello intendeva lei?”. Tutto questo per aprire un televoto flash su Lemme impermeabile a qualsiasi improperio. Barbara d’Urso mette al corrente i gieffini: “Non è un concorrente e apro un televoto ‘volete che resti?’. Noi lo abbiamo messo dentro per dar fastidio, ma per par condicio ricordo che è stato anche un giullare”. Vedessi mai che i telespettatori lo rispediscono in farmacia. Intanto i diritti delle donne evaporano dinnanzi alla buona riuscita del reality.

Eliminata Ambra Lombardo - La terza eliminata con il 54% dei voti è la “principessa” e arbiter elegantiarum Ambra Lombardo che commenta: “Non è un problema”. Un problemino lo è: per 15 giorni sull’erba sintetica del GF ha lasciato il posto di lavoro. Ripasserà le capitali europee (suo chiodo fisso) che Lemme non sapeva. In tempo reale Tina Cipollari, ex moglie di Kikò, invaghito di Ambra, posta su Instagram: “Sono molto dispiaciuta che sia uscita la professoressa, ma soprattutto per te Kikò… a volte penso che tu sia proprio sfortunato in amore. Sottofondo musicale Julio Iglesias con “Se mi lasci non vale”. La d'Urso mostra il post e Kikò: “Ho visto la sua bellezza interiore”, mentre Ambra rotea la chioma e afferma: “Sì Kikò si è preso una sbandata. E’ disperato”. Anche meno.

Serena Rutelli - Per la tv emozionale, ecco la toccante storia di Serena adottata insieme alla sorella da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La 29enne sfoggia un’espressione unica per ogni stato d’animo e un vocabolario di 5 parole compreso “buongiorno e buonasera”. Troppo riservata per questa baraonda.

Ivana, Mauro, Wanda Icardi e le gaffe di Malgioglio - Barbara d’Urso svela al pubblico che non è mai arrivata la diffida, annunciata via social, da Wanda Nara a Ivana e mostra pezzi di interviste: “Sai come si chiama questo? Paura –attacca Ivana - Non ho parole per questa donna. Sa fare solo cattiverie. La signora Icardi non è credibile. Parla lei di bugie che ha inventato 30 mila miliardi di cose per diventare famosa! Dice di me quello che è lei. L’aiuto economico sparito? Lei ha la versione di mio padre che si è separato da mia mamma. Non sa niente. Invece di andare in tv perché non mi chiama? Non è vero che ci siamo viste due mesi fa, non li vedo da ottobre 2017”. In poche parole le dà della Wandissima bugiarda. Ma Malgioglio prende la parola e commette una duplice gaffe: “Uanda questo problema lo crei tu. Mauro dovrebbe comprare una lavanderia, non mandare la mamma a lavorarci. Ho saputo che Mauro ha comprato una casa per il padre e se l’è intestata Uanda. Lavora in tv? Non è che sta facendo chissà che programma, non è Canzonissima, con tutto il rispetto”. E’ “Tiki Taka” e Pierluigi Pardo starà facendo salti di gioia.

“Il Belli di Mila..gros” - Ad Alex Belli non è bastata la piazzata della fidanzata Delia Duran. E’ saltato sul primo treno ed è andato a riprendersi le tette rifatte dall’ex Mila Suarez. L’amore è finito, ma la soap opera no. L’attore procede da copione: “Non voglio litigare. Quando due persone si lasciano è sempre un 50 e 50”, la Suarez risponde con: “Non voglio parlare, mi sale il vomito e non toccarmi, mi fai schifo. Smettila di recitare”. Controreplica: “Adesso sono Alex. Ascoltami! Non infanghiamoci. Vivi una realtà parallela, travisi le cose. Ti stavi tagliando le vene quando l’anno scorso non ti hanno scelto per il GF. Il figlio? Non è possibile, le tue proprietà erano rifare il seno e il naso”. Nel caos recitativo si comprende che Alex Belli l’ha portata in un residence per fare zum zum con un’altra e la Suarez non era stata operata di doppio bypass al cuore (cit. Belli) bensì di mastoplastica additiva. Entra in scena pure l’amica di Alex ovvero l’onnipresente Francesca e Mila: “Si vede che siete italiani”, frase che urta la suscettibilità della sovranista Iva Zanicchi: “Cosa intendevi dire? Ti abbiamo accolto bene, modera le parole dai”. Il capitolo si chiude con un abbraccio e l’augurio di buona vita.

Valentina Vignali ovvero la terza diffida - La d’Urso mette al corrente la Vignali della diffida di Francesca Brambilla e la monumentale influencer: “Prenderò la tessera del diffidato. Lei mi suscita le stesse emozioni di un distributore di benzina”. Lemme ne approfitta per lanciare un appello: “Ho sempre amato i miei figli, lo dico perché li ho messi in una posizione difficile” e la molotov di arroganza De Andrè: “Sei un po’ slap, slap, ti sta a venì la strizzetta. C’è modo e modo di dire le cose, cerca di ricordarlo”.

Il momento tensivo di Alberico Lemme - Cristiano Malgioglio annuncia di voler entrare nella Casa per una settimana. E’ il suo compleanno, la d’Urso fa gli auguri e lo rimanda al suo posto, ma il cantante: “Ma non sono mica un Gane”. La Zanicchi osserva: “Io non vado. Pulizia zero, c’è una cucina che fa schifo” e Zia Malgy: “Non scopano”. La conduttrice li richiama all’ordine: “E’ un momento tensivo. Con una percentuale del 54% di voti, il pubblico ha deciso che il dottor Lemme può restare. Sono sorpresa”, ma Kiko Nalli: “Ah Barbarella… ma che sorpresa…lo sappiamo che lo vogliono dentro per creare casino”. Botolata. Ed è di nuovo lite tra la petulante Francesca e l’insulso Lemme: “Mettiti il pannolone Lemme, sei una gallina, ti tratteremo con indifferenza”, “Io il gallo, tu una gallinella. Stai attenta che vieni espulsa. Occhio, attenzione a chi si mette contro di me”. E non sa che il pubblico manderebbe fuori la De André con il 200% dei voti.

Il profumiere Gennaro Lillio - Francesca ha monopolizzato l’attenzione per tutta la puntata e i coinquilini sono scontenti. La d’Urso prova ad abbassare la tensione con una clip su Gennaro, scugnizzo puteolano sicuro del suo fascino, avvinghiato a Mila sotto le coperte. Malgioglio: “Amore quando parli, le coperte non si alzano. La ragazza si dà da fare”, Gennaro: “Abbiamo solo parlato” e Iva: “Ti credo, ai miei tempi sarebbe uscita incinta”. Barbara: “Ti abbiamo soprannominato il profumiere. A quante donne piaci?” “Credo tre o quattro” dice il “principe del pisello”. Erica alza gli occhi al cielo e Mila si fa uscire il fumo dalle orecchie per la gelosia.

Le nomination - A 00.41 la d’Urso dice testuale: “Ci sono ancora tantissime sorprese” e la Vignali butta gli angoli delle labbra all’ingiù. Kikò è il preferito ed è innominabile. Sei gieffini finiscono al televoto: Mila Suarez, Francesca De André, Erica Piamonte, Daniele Dal Moro, Michael Terlizzi e Ivana Icardi. La domanda è in positivo cioè “Chi vuoi salvare?” e i social fiutano odore di salvacondotto per la “cocca” De André, una Lemme al femminile.

Il parrucchiere di Cristian e i selfie al lato B - Poiché non c’è mai fine al peggio, abbiamo un nuovo capitolo della saga “Cristian-Guendalina Tavassi-il coiffeur di lei”. Imparato taglia la testa al toro: “Con il parrucchiere è stata una cosa rapida. Perché Guendalina si mette a paragone con me? Si tappasse la bocca. Almeno io ho cantato, lei si è fatta i selfie al c**o. Stai a casa con i tuoi figli o a massaggiarti il culo.” e la d’Urso gongolante: “Daaaaiiii”. Cristian urla: “Portami il parrucchiere al GF, perché non viene? C’ha del marcio? Lo voglio qui. Ci sono i video? Li voglio vedere”. Uno spoiler della quarta puntata.

Jessica e la sindrome di Stoccolma - Jessica Mazzoli ha commesso l'affronto di mandare in nomination Francesca De André per mancata solidarietà. La ragazza è una furia, ringhia fino a farla piangere in diretta: “Per un gioco di m**da” e quella: “Hai fatto una schifezza. Se parlo adesso faccio il bum”. L’impavido Kikò Nalli si intromette e viene investito da una sassaiola di Jessica: “Stai zitto tu, non sai brillare di luce propria, ti metti in mezzo quando non ti riguarda, vuoi fare il bravo davanti alle telecamere”. La d’Urso la consola e all’1.38 chiude il “sequestro di persona” (cit. Antonella Clerici) con il remix di “Dolceamaro”. Ma c’è uno strascico: l’ex di Morgan piange come un agnello a Pasqua tra le braccia di Francesca che le dice: “Non me l’aspettavo. Sei una testa di ca**o” e la sarda: “Hai ragione, scusa. Sono una cretina, sono una cogliona. Ho fatto una ca**ta, mi sono pentita”. Soggiogata o paura di una girandola di schiaffi in settimana?