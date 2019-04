Guerra con i professori. Ira Bertè, la proposta è choc

La sconfitta ha lasciato il segno. Amici di Maria De Filippi è stato battuto negli ascolti da Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e il giudice unico Loredana Bertè chiede la rivoluzione dopo l’ingiusta eliminazione di Ludovica. Ma all’artista replicano duri sia Rudy Zerbi sia Alessandra Celentano.

Sui profili social del talent show è apparso un lungo comunicato di Loredana Bertè in cui si legge: “Stiamo per affrontare la terza puntata ed è chiaro che durante la seconda puntata i professori hanno messo in pratica un sistema che è contro la qualità del canto. Se il metro di giudizio fosse stato la qualità artistica del canto i professori avrebbero dovuto far uscire, ben prima di Ludovica, uno come Jefeo. (…) Chiedo ufficialmente alla produzione che la prima manche della prossima puntata sia giudicata esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto, terza prova inclusa. Ma Jefeo non deve esibirsi affatto, così dimostrerò che lui non porta proprio niente alla sua squadra, anzi è una zavorra. Quindi se vinceranno i blu, vorrà dire che avevo ragione io e chiederà che nella manche successiva i professori non possano votare più. Se invece vinceranno i Bianchi vorrà dire che io ho torto e quindi rivedrò le mie posizioni su Jefeo e, in accordo con il desiderio del pubblico, non lo metterò a rischio eliminazione. Va da sé che obbligatoriamente, seguendo quello che pensa il pubblico, mi troverò costretta a mettere a rischio Alberto che rappresenta l’esatto contrario di Jefeo, ovvero il bel canto per eccellenza, cosa che nona avrei nessuna intenzione di fare”.

I maestri del talent show non hanno impiegato molto tempo a replicare alla Bertè. Ha iniziato Rudy Zerbi che trova la proposta contraddittoria in quanto mette a rischio eliminazione Alberto e non risparmia frecciatine: “Ho grande stima per Loredana come donna e come artista ma non credo di far parte di un programma chiamato “ Amici di Loredana Bertè”, quindi, leggendo la sua proposta "rivoluzionaria", mi sento di dover precisare alcune cose. Durante la puntata di Sabato scorso ho dovuto valutare due esibizioni diverse tra loro: Umberto per il ballo e Jefeo per il canto ed ho scelto Jefeo semplicemente perché in quella specifica esibizione mi è piaciuto di più. Questo significa votare l'esibizione di un ragazzo secondo i propri gusti e competenze e non certo ricercare un consenso, cosa a cui non sono avvezzo e penso che il mio percorso lo dimostri. Mi chiedo invece come mai, dopo l’eliminazione di Ludovica ( eliminazione che peraltro non ritengo un’ingiustizia) Loredana, solitamente coraggiosa, diretta ed irruente, non si sia espressa immediatamente in diretta. Per quanto riguarda la proposta in generale, ovviamente non ho problemi ad accettare il televoto perché ho sempre avuto attenzione per il parere del pubblico, ma mi chiedo perché mettere a rischio proprio un talento acclamato come quello di Alberto. (…) Quando Loredana, che si é sempre schierata a protezione del talento, propone che, nel caso di vittoria dei bianchi, Alberto sia eliminabile, mi sembra invece una proposta contraddittoria verso quella ricerca di qualità del canto e della protezione del talento da lei così fortemente espresse”.

Molto più piccata la risposta dell’insegnante Alessandra Celentano: “Loredana Berté accusa noi professori di volerci accattivare il pubblico giovane attraverso Jefeo. Rimando al mittente questa accusa infondata: io ho il mio pensiero, dettato chiaramente dal mio gusto personale sul canto e dalla mia esperienza di professionista sulla danza! Loredana Berté, nella sua proposta, dice che se il pubblico non le darà ragione cambierà posizione su Jefeo. Mi chiedo su quali basi lo farà... Il suo giudizio, come tale, non dovrebbe rimanere lo stesso invece che modularsi sul pensiero del pubblico? E perché mettere a rischio Alberto, cosa che ammette che in realtà non vorrebbe mai fare? Se cambierà le sue scelte tenendo presente l'esito del televoto allora farà esattamente quello di cui sta accusando noi professori! (…). Già che ci sono consiglio al giudice Loredana Berté che quando si esprime sui danzatori, lo faccia seguendo il suo gusto personale e non ponendosi come persone competente sulla danza quale non è, come si evince dai suoi commenti. Non basta avere assiduamente frequentato il teatro o essere una cantante o showgirl per considerarsi del mestiere della danza! Io non mi permetterei mai di giudicare un cantante considerandomi un tecnico”. La bagarre è sincera o si cerca la polemica alza ascolti in vista della terza puntata?

Alla fine anche Alex Britti ha replicato alla Bertè. In un video il professore ha risposto così alle accuse contro Jefeo dopo l'eliminazione di Ludovica.