Il Grande Fratello si fa. Ma non parte

Il Grande Fratello 16 si farà, ma quando? Al momento non c'è ancora la data ufficiale. Il terzo reality show di Canale 5 in 8 mesi sarebbe dovuto partire lunedì 8 aprile, subito dopo la finale dell’Isola dei Famosi, ma il promo con Barbara d’Urso riporta ancora la scritta "prossimamente" e la stessa conduttrice non si è sbilanciata durante la terza puntata di "Live Non è la d’Urso" quando ha ufficializzato i due opinionisti: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

Ad alimentare il mistero anche un’anticipazione del sito “Bubinoblog”: “I pullman delle agenzie di viaggio si stanno organizzando in tal proposito e con tanto di data. Eppure i nuovi palinsesti di Cologno, come vi sveliamo in anteprima, prevedono per lunedì 8 aprile la commedia italiana “Noi e la Giulia“. Film anche martedì e giovedì. Confermato Live – Non è la d’Urso il mercoledì sera”. Uno slittamento che forse va messo in correlazione con quanto accaduto all’Isola: lo scandaloso collegamento Corona-Fogli, i bassi dati Auditel, la stanchezza del pubblico per questo genere di format.