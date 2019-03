Rivoluzione sessuale al Trono Over. E Maria De Filippi abbandona lo scalino

Rivoluzione al Trono Over di “UominieDonne”: un cavaliere rifiuta di concedere le sue grazie a una dama. Poi è bagarre tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. E Maria De Filippi abbandona lo storico scalino!

Stefano, 52 anni, è uscito con Simona e si sono baciati, ma subito dopo lui si è rifiutato di passare la notte insieme. La situazione è singolare: Simona racconta di essersi trovata benissimo, Stefano invece vuole porre fine alla frequentazione. La dama rimane interdetta: “Mi stupisce quest’atteggiamento, non sta dicendo la verità”. Dopo aver tergiversato, Stefano ammette tutta la sua pudicizia: “Io sono un uomo che non mi do alla prima persona…eh sì è così. Non mi concedo alla prima sera. Lei voleva andare avanti, ma io ho preferito di no perché non c’è stata la scintilla. E’ inutile nascondersi dietro a un dito. Non ti ho voluto illudere”. Maria De Filippi soccorre la “ninfomane”: “Lei ha pensato che essendo adulti si potesse proseguire e ha agito di conseguenza. E’ normale. Sappiamo che lui non ha voluto andare oltre”. Gianni Sperti gli chiede perché l’ha baciata se non provava nulla e l’uomo: “Perché la parte virtuale era ancora accesa, poi non è scoccata la scintilla, non ho sentito niente”. Insomma si è irrigidito...Simona è dispiaciuta: “Mah, credo che lui abbia avuto paura di me” ma l’uomo ha smentito. Tina Cipollari ha punzecchiato: “Chissà se fosse stata più giovane” e Simona: “Io vado per i 54 e lui uno di meno”, ma l’uomo meschino ha precisato: “No, sono due di meno. Io ho 52 anni e spesso ho avuto donne più giovani. Poi dimostro un po’ meno della mia età e Tina: “Nooo, questa è proprio una tua impressione! Li dimostri tutti”. Simona, colpita nell’orgoglio, sottolinea: “Con questi parametri, allora prendo Beniamino e quello ne approfitta subito: “Non hai accettato il mio numero, se vuoi…”. La De Filippi chiede: “Pensi che se fossi stata più giovane, lui ci sarebbe stato?”, Simona dice di sì, ma Stefano: “No, non c’è stata la chimica. Non è una questione d’età”. Poco dopo si scatena la solita baruffa tra Gemma e Tina che le urla: "Te sei innamorata solo di questa! (indica la telecamera, nda)". La De Filippi si frappone tra le due donne per evitare lo scontro fisico e fa una cosa inedita: non torna a sedersi sullo scalino, ma prima pulisce la macchina del caffè lasciata sporca da dame e cavalieri, poi accenna qualche passo di danza mentre il parterre balla.