Soleil, la prova sull'Isola è farlocca. Caos in studio

Bufera all’Isola dei Famosi per la prima prova immunità: Soleil Sorgè bara e il pubblico in studio insorge costringendo Alessia Marcuzzi a intervenire. Durante il gioco delle tavolette, i naufraghi sono stati divisi in uomini e donne, ogni gruppo doveva scivolare su due tavolette e raggiungere una pedana. Le donne sono arrivate per prime e hanno vinto l’immunità, ma Soleil era scivolata sui blocchi anziché porli uno davanti all’altro.

La prima volta Alvin l’ha fatta tornare indietro, ma la seconda non si è visto come sia arrivata al traguardo. Lo studio ha chiesto il replay che stranamente non era disponibile. È scoppiato un caos senza precedenti non solo in studio, ma anche sui social, le proteste sono state talmente forti che la Marcuzzi ha chiesto di ripetere parzialmente la prova, l’inviato Alvin si è imbufalito (se fosse stato naufrago sarebbe già stato eliminato): “Ci sono i notai che hanno detto che era tutto regolare, non l’ho deciso io”, mentre Alba Parietti giustamente suggeriva di dare un piccolo vantaggio a Riccardo Fogli che non aveva imbrogliato e che ovviamente, data l’età, sarebbe stato più stanco trattandosi di una prova fisica. Al contrario, Alvin ha scavalcato l’opinionista e la stessa Marcuzzi: “Basta decido io, la prova si ripete daccapo”. La Parietti è sbottata: “Possiamo dire la nostra o siamo qui solo per farci prendere in giro? E basta! Scusa eh Alvin se ho detto la mia”.

Stava per partire un battibecco tra l’inviato e Alba, ma la Marcuzzi ha messo tutti a tacere. Le donne hanno vinto di nuovo (di nuovo Soleil è scivolata sulla tavolette) e in nomination sono andati Riccardo Fogli e Aaron Nielsen: il cantante è uscito con il 64% dei voti e ha salutato con l’eleganza che lo contraddistingue: “Dico parolacce e tre quattro volte l’anno faccio le puzzette e se devo mandare qualcuno a quel paese ce lo mandooo”. La Marcuzzi è ormai Fogli-dipendente: “Le facciamo tutti le puzzetteeeee!”.