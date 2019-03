Marina La Rosa superstar fa fuori Soleil a furor di popolo

La semifinale dell’Isola dei Famosi fa piazza pulita dei naufraghi. Ben quattro gli eliminati: Stefano Bettarini, Kaspar Capparoni, Riccardo Fogli (ha salutato dicendo che fa le “puzzette”) e tra l’ovazione del pubblico Soleil Sorgè, fuori per mano di Marina La Rosa, protagonista assoluta della puntata. Luca Vismara, invece, è rientrato in gioco. Sarah Altobello e Aaron Nielsen sono i protagonisti dell’ultimo televoto. Ma a segnare la semifinale è stato il litigio di Alba Parietti con Alvin e il botta e risposta di Alda D’Eusanio con la famiglia Capparoni oltre al televoto mal funzionante e alla solita opacità del regolamento. Assenti ingiustificati il cocco d’oro, la storia dei pirati, le polene, le clip della settimana in Palapa, il ritirato Ghezzal mai più citato e le sorelle Mihajilovic. Tutto non pervenuto.

Isola: la guerra fredda tra Marina La Rosa e Riccardo Fogli

La lunga semifinale si apre con i battibecchi tra Marina e Riccardo. Il cantante usa un linguaggio violento che è una nota stonata nella bocca di un 72enne: “Come si può pensare che Marina per un mal di pancia deve andare in galera? Il giovane Luca dice un sacco di bugie per attirare l’attenzione. E’ un bugiardo nato, vigliacco, vigliacchissimo, lo piglierei a pedate nel c**o”. Luca Vismara ribadisce di aver sentito cose brutte sul conto dell’amica e di essersi sentito in difficoltà, mentre Marina: “Riccardo ha avuto atteggiamenti strani. E’ venuto a due cm dalla mia faccia con aria minacciosa e l’altra volta mi ha detto ‘mi sono fermato perché hai due figli a casa’. Riccardo doveva fare l’attore, avrebbe avuto una carriera più soddisfacente che come cantante. Fuori dalle telecamere gli escono delle cose inimmaginabili (come ad esempio lo zoc***na ad Ariadna)”. Alessia Marcuzzi teme Corona, ma non Marina così stavolta difende Fogli: “Preciso che ha avuto una grande carriera”. E dopo averlo lasciato massacrare dall’ex paparazzo (in prigione anche per l’intervento non “congruo” all’Isola, nda), per compensazione non lo stigmatizza sulle parolacce dette di continuo a Luca e Marina. Alba Parietti è più giusta: “Marina dovresti chiedere scusa a Riccardo (ma la siciliana ribadisce che dovrebbe farlo anche Fogli, nda) e pure tu Riccardo dovevi evitare la frase dei calci nel c**o”. La Parietti sta per iniziare un discorso di senso compiuto, ma la Marcuzzi le leva la parola. Parte la clip su Vismara “lingua biforcuta” e il giovane non nega di essere un peperino “come gli utenti di Twitter”. Alba lo spalleggia: “Per fortuna che c’è Luca! Senza di lui ci saremmo annoiati. Io uscirei a cena con lui per farmi due risate”.

Isola: Marina La Rosa uber alles

Nel “serenissimo” clima della Palapa, Luca viene eliminato con il 59% dei voti contro il 41% di Marina. La Marcuzzi: “Te lo aspettavi Luca?” e quello sincero: “No”. In sottofondo si sente Marco Maddaloni: “Avremo meno zizzania”. Niente saluti con Soleil e Riccardo Fogli che sprizzano gioia da ogni singola smorfietta.

Isola: la lite tra i Capparoni e Alda D’Eusanio

Si passa a Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, arenati sull’Isola che non c’è a giocare a chi ce l’ha più lungo. La Marcuzzi fa ascoltare uno sfogo di Capparoni su Alda D’Eusanio: “Fa ironia sciocchina, se non si ha qualcosa di intelligente da dire è meglio star zitti. Da una donna della sua età non me lo aspettavo. Quanto mi sta sul ca**o”. La D’Eusanio si scatna: “Mi attaccate su due fronti, qui c’è tua moglie che mi urla nell’orecchio e lì ci sei te. Sì, ho 68 anni e allora? Io ho solo osservato il tuo comportamento: hai imposto le tue capacità, non le hai messe a disposizione del gruppo. Pensavi di avere la verità in mano ma non sei depositario della verità. Tu e Bettarini avete parlato male di tutti. Sei stato baciato dal Signore perché hai fatto l’Isola lontano dagli altri, la vera Isola l’hanno fatta loro. Tu hai un sano disprezzo nei confronti di tutti quelli che non la pensano come te. Ti dico che signori si nasce, educati si diventa, cafoni si resta”. La moglie di Capparoni insulta a bassa voce Alda e parte un aspro confronto.

Isola: Soleil contro Sarah

Quando stiamo per goderci lo spigoloso faccia a faccia tra Alda e la moglie di Kappa, Alessia Marcuzzi getta acqua sul fuoco: vuole raccontare la rottura dell’embrionale amicizia tra Soleil e Sarah. E pensare che non interessa nemmeno alla triccheballacche pugliese.

Isola: l’imbroglio di Soleil Sorgè

La prima prova immunità consisteva nel raggiungere una pedana usando due tavolette sospese sull’acqua. Le tavolette dovevano essere alternate una davanti all’altra. I naufraghi sono stati divisi in uomini e donne e Soleil ha provato a fare la furba. Alvin l’ha fermata e le ha fatto ripetere daccapo il percorso mentre Riccardo era già a metà strada. Non si sa come, Soleil è riuscita a ripartire e raggiungere per prima la pedana. Marco Maddaloni ha fatto cenno di no con il dito, lo studio è insorto travolgendo la conduttrice che ha bloccato tutto e chiesto il replay. Ma la regia era intenta a fare le solite colonscopie e il replay NON c’era. Alvin ha reagito stizzito: “Ho detto che la prova era valida perché i nostri giudici mi hanno dato l’ok, avevamo spiegato le regole”. Dopo una babele di voci urlanti sull’asse Milano-Hondruas simile a quella di una metropolitana affollata all’ora di punta, Alba Parietti ha suggerito per giustizia di far ripetere la prova dando giustamente un vantaggio a Riccardo Fogli che non aveva barato. Ma l’isterico Alvin: “No, no, la prova si rifà in toto o non si fa” e la Parietti è sbottata: “Basta Alvin. Possiamo dire la nostra o siamo qui solo per farci prendere a pesci in faccia dai telespettatori? E basta! Che cavolo, Scusa eh se ho detto la mia, sto dando la mia opinione e dai!”. L’inviato polemizza, ma la Marcuzzi mette tutti a tacere anche se Alvin insiste: “Non ho sentito cosa avete detto, forse è meglio. Lasciamo i rancori ad altre persone, noi ce ne liberiamo e facciamo partire la prova”. La Parietti furiosa è rimasta in silenzio per un’ora. Tornando al gioco, le donne vincono l’immunità, Soleil imbroglia di nuovo scivolando sulle tavolette e fa pure la prepotente con Sarah e Marina sui nomi da mandare in nomination: “Facciamo due nomi con la conta” e Marina: “E perché dovremmo fare a caso se siamo la maggioranza a dire Riccardo e Aaron?”. Al televoto flash vanno Riccardo e Aaron, ma è impossibile votare. Momenti di panico e poi via come se nulla fosse. Al momento del verdetto, la Marcuzzi afferma: “E’ una sorpresa, esce Riccardo”. E’ evidente che non segue il suo programma. Il cantante, fuori con un pesante 64%, si congeda da par suo: “Dico parolacce e tre quattro volte l’anno faccio le puzzette e se devo mandare qualcuno a quel paese ce lo mandooo”. Come distruggersi l’immagine pubblica in un reality fallimentare. La Marcuzzi o è ormai Fogli-dipendente o teme una strigliata al suo ritorno e lo liscia ancora: “Le facciamo tutti le puzzetteeeee!”. Si vola alto.

Isola: è la notte di Marina La Rosa che fa fuori Soleil Sorgè

Finalmente gli autori si sono ricordati che esiste anche la mente oltre alla forza bruta. La seconda prova immunità è un quiz di cultura generale ed esattamente come previsto l’invincibile Soleil sbaglia le risposte (sarebbe interessante sapere perché finora hanno fatto solo prove fisiche regalandole di fatto l’immunità) . La Marcuzzi fa una gaffe: “Quanto è bravo Alvin a spiegare le regole, vorrei proprio vederlo in un quiz”. In pratica ha confessato di non averlo mai visto in “Bring the noise”. Vince Marina La Rosa e dallo studio si sente: “Lo sapevo che la prova cultura l’avrebbe vinta lei”. La siciliana manda al televoto flash Soleil e Sarah e alla prima nomination, Anastasia Sorgè saluta i paguri con il 73% dei voti. La sua eliminazione scatena un boato in studio. Scene di giubilo ed esultanza hanno attraversato l’Italia da nord a sud. Pubblico in delirio come a Berlino 2006. Mancano solo i petali mariani di “UominieDonne”.

Isola: il ritorno con questua di Paolo Brosio

Paolo Brosio saluta e attacca con un monologo da telepredicatore americano. La conduttrice si dice coinvolta, ma non sa come interromperlo. Il giornalista annuncia: “Donerò parte del mio compenso, poco, non molto perché non posso a una parrocchia, ma invito i miei colleghi naufraghi a fare lo stesso”. Batte cassa. Dalla regia ricordano che bisogna portare la carretta in porto.

Isola: il televoto a 5

Gli eliminati della puntata, Fogli, Soleil e Luca hanno raggiunto Bettarini e Capparoni sull’Isola che non c’è per partecipare al televoto “Chi vuoi rimettere in gioco?”. Escono nell’ordine: Capparoni che festeggia scomposto (pensava che lo lasciassero a Cayo Paloma?), Fogli, Soleil (seconda esultanza incontenibile del pubblico) e Bettarini. Ritorna in gioco Luca Vismara.

Isola: la prova del fuoco

Marco Maddaloni, Aaron Nielsen, Sarah Altobello, Marina La Rosa e il rientrante Luca Vismara si contendono l’immunità alla prova del fuoco. Vince la siciliana con un ottimo 1’24”. Alvin fa lo spiritoso: “Metto la collana del leader a Marina per la prima volta, l’ho sempre messo a Soleil perché” e Marina lo annichilisce: “Perché non c’è…”. Poi aggiunge: “La possibilità di averla mandata al televoto e averla eliminata, mi ha dato una grande soddisfazione, sono sincera e lo dico”. Alda d’Eusanio è una sua estimatrice: “Marina è l’esempio vivente del confronto tra intelligenza e forza fisica”, “Alda ti amo” e via con la sviolinata: “Anch’io, non hai mai mollato, non hai mai perso la testa. Non sei mai stata scorretta e non hai mai detto una parolaccia. A tutte le offese che ti hanno fatto non hai mai risposto e non hai mai usato il linguaggio di Soleil ‘animali, schifosi, ceto sociale basso’. Brava”. Anche Alba si schiera: “Marina, sei l’orgoglio delle donne. Il gruppo misogeni non è passato”. E’ bastata un’ora all’eroina Marina per fare strike: ha “giustiziato” la tirannica Soleil al primo colpo, ha recuperato l’amico Luca e ha conquistato la finale.

Isola: lo specchio

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è così tesa e rabberciata che lo storico momento dello specchio è ridotto a un intermezzo. Marina si vede e afferma con autoironia: “Anche con la ricrescita sono una figa pazzesca!”. Luca chiede quanti kg ha perso e la Marcuzzi: “Non lo so, non ho i dati”. Ma sì, facciamo tutto alla carlona. Sarah dà vita a un suo siparietto “Madooo le menne ho perso, ma lo sguardo sguind è rimasto e il c**o è di categoria”. La D’Eusanio si complimenta: “Sarah è cuor contento, è allegra, è generosa, è stata positiva”. All’ultimo televoto vanno Aaron e Sarah scelta da Marina per pura strategia: la siciliana ha capito che i due piacciono al pubblico e ha eliminato uno dei due avversari per la vittoria finale.

Isola: addio

Alvin saluta tutto il team impegnato in Honduras rivelando che per realizzare l’Isola dei Famosi più insulsa e ambigua di sempre ci sono volute 130 persone. La Marcuzzi si unisce ai ringraziamenti. E’ l’ultima volta, l’anno prossimo i paguri potranno dormire sereni: niente reality.