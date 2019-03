"Un trappolone". La verità del cavaliere cacciato da Uomini e Donne

Gian Battista Ronza, l’irascibile cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne”, ha replicato alle indiscrezioni che lo vogliono fuori dal dating show di Maria De Filippi. L’uomo non nega di essere stato allontanato, ma in modo volgare respinge l’accusa di aver dato uno spintone a una redattrice gettando fango su Rocco Fredella sulla trasmissione.

Sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Non ho fatto nulla di ciò!! La ragazza non l'ho nemmeno sfiorata; tra l'altro peserà almeno 150/180 kg e sarebbe anche difficile spintonarla; io ho solo aperto la porta per uscire a fumare e lei era dietro. E stata la vendetta di chi mi odia. Tenete presente che li ci sono telecamere e persone della sicurezza che erano fuori. Non mi hanno fatto entrare per non farmi parlare.....magari del video fatto in discoteca all'insaputa di Rocco ove diceva delle cose... sulla Galgani inerenti alla trasmissione. Tutto architettato nei minimi dettagli”.