Gli muore la nonna ma Marco Maddaloni non si ritira dall'Isola

Marco Maddaloni resta all’Isola dei Famosi nonostante la notizia della morte della 97enne nonna paterna. Il judoka è stato convocato nel covo dei pirati e quando è tornato a Cayo Paloma ha messo i compagni d’avventura al corrente della notizia. I naufraghi si sono commossi pensando alla lontananza dei propri affetti, mentre Maddaloni in confessionale ha dichiarato: “Mi ha chiamato la produzione per dirmi che è venuta a mancare mia nonna, per fortuna prima di partire sono riuscito a farle conoscere mio figlio. Non ho mai tempo per andare dai parenti, ma quella volta l’ho fatto e questo mi fa stare più sereno. Ho deciso di rimanere perché nel mio sangue scorre sangue Maddaloni, mia nonna era una Maddaloni e so che lei non avrebbe voluto che mi ritirassi, che abbandonassi. Tornerò a casa quando avrò finito qui”.

Intanto è scontro tra Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni nel Paradiso dell’Isola che non c’è. Bettarini si è infuriato perché è andato a fare la legna e Capparoni invece di aiutarlo si è messo ad aprire un cocco. Per questo motivo ha deciso di non soccorrerlo quando ne avesse avuto bisogno. I due hanno urlato per chi avesse portato i tronchi più grossi e Capparoni ha aggiunto: “Stefano, tu parli bene e razzoli male. Sei te che hai cambiato programma. Io sono qui da più tempo e so quali tronchi bruciano e quali no. La tua è robetta”. L’ex calciatore ha sbraitato: “Guarda i miei tronchi e guarda i tuoi ramoscelli d’ulivo. Non mi hai chiesto se volevo una mano e ti sei messo a fare i fatti tuoi” e ancora: “Se sei a risparmio energetico non è un problema mio ma tuo, non mi prendere per il c**o però perché mi si tappa la vena. Non c’era bisogno di rimarcare che sei qui da più tempo. Mi stavo facendo il c**o e non mi hai aiutato”.