Duello "vitruviano", Bettarini e Capparoni uno contro l'altro

Mancano tre puntate alla finale dell’Isola dei Famosi e i concorrenti sono ancora undici. La nostalgia di casa si fa sentire e così, dopo Marco Maddaloni e Riccardo Fogli, anche Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, i due naufraghi “sospesi”, potranno riabbracciare le compagne a patto che vincano una prova domani nel corso della decima puntata del programma in onda alle 21.40 su Canale 5.

Nel comunicato stampa diffuso dalla produzione del reality si legge: “Nella prova dell’uomo vitruviano, uno di loro non solo potrà dimostrare chi è più forte, ma anche vincere il desiderato incontro con la sua amata. Ma prima anche le loro donne dovranno mettersi in gioco! Il tempo di entrambe le sfide si sommerà in un unico voto e solo una delle coppie si incontrerà dal vivo”.

Alessia Marcuzzi decreterà anche l’eliminato tra Paolo Brosio e Luca Vismara (secondo i sondaggi dovrebbe uscire il giornalista), mentre Aaron Nielsen e Soleil Sorgè si sfideranno per diventare leader. Non è esclusa una seconda eliminazione a sorpresa.