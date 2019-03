Roberta Morise, compleanno in Rai ma è giallo sul pacco regalo

Aria di festa negli studi Rai di via Teulada a Roma. Roberta Morise compie 33 anni e dopo “I Fatti vostri” (lo storico programma più longevo d’Europa, in onda su Rai2) si concede i festeggiamenti con le persone a cui è più legata. Ci sono pure Magalli e Guardì, ma anche Paolo Fox e Gió Di Tonno. La mamma di Roberta prepara qualcosa da stuzzicare a mo’ do catering e al resto ci pensa lo chef Giovanni Nerini che trasforma tutti i piatti in polpette.

Il giallo - ancora non risolto- è legato ad un regalo che la Morise riceve durante i festeggiamenti. Un ammiratore misterioso, infatti, invia un pacco con tre fotografie: una della famiglia di Roberta e altre due di quando era bambina e adolescente, ma all’interno della scatola ne manca volutamente una. Come dire: scegli tu che fotografia inserire. Il pacco viene accompagnato da un fascio di rose. Adesso tutti si domandano chi possa averlo mandato. Il fidanzato di Roberta? Lui, che si chiama Luca, vive in Svizzera. Chissà.