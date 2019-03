Italia sì, Marco Liorni punta al bis

La riconferma è già nell’aria. Sarebbe solo questione di giorni. Marco Liorni, il prossimo anno, potrebbe essere di nuovo al timone di “Italia sì”. Quella fascia pomeridiana del sabato, sulla Rete ammiraglia, andava a bassi regimi da tempo. Poi lo scorso anno ci ha pensato Eleonora Daniele a regalare un “sabato italiano” diverso a tutti i telespettatori grazie ad un programma che ha fatto ascolti record. E’ stata lei la prima ad accettare una sfida complessa, lasciando il testimone a Marco Liorni nel 2018 (la Daniele, invece, ha dilatato il suo programma mattutino su Rai1 tra storie, inchieste e attualità).

Liorni, anche grazie ai saggi in studio (Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi), ha guadagnato 2 punti percentuali in queste ultime puntate rispetto al mese di settembre. Gli ascolti, a quanto pare, stanno convincendo i piani alti di viale Mazzini, che potrebbero presto riconfermare Marco Liorni al timone della trasmissione per la prossima edizione. Un’indiscrezione che siamo già in grado di anticipare e che ha tutto il sapore del gol, segnato dal conduttore amatissimo dal pubblico di Rai1. I telespettatori hanno imparato ad amarlo sin dai tempi de “La vita in diretta”. Oggi è apprezzato ancora di più: Liorni vince e convince.