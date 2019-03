"Lo rivogliono in Rai". Quella voce su Giletti

Massimo Giletti non ha mai nascosto che la Rai è casa sua. Urbano Cairo l’ha accolto a La7 a braccia aperte, ma non sarà mai il grande amore. Secondo un retroscena di “Dagospia”, l’ad Fabrizio Salini sta rivoluzionando i vertici di Viale Mazzini e secondo "fonti riservatissime vuole far tornare a casa Massimo Giletti". L’ex conduttore de “L’Arena” e attuale guida di “Non è l’Arena” sarebbe sul punto di incontrare Salini per capire se la trattativa per il rientro può partire. I cancelli della Rai, dopo i contrasti con l’allora direttore generale Mario Orfeo, si sarebbero riaperti.