Parpiglia, Lucarelli durissima e l'autore si sfoga: "Il video di Corona..."

Volano stracci e pizzini su Twitter: Selvaggia Lucarelli ironizza su Gabriele Parpiglia, uno degli autori dell’Isola dei Famosi che, secondo alcune testate giornalistiche, Mediaset avrebbe congedato, e quello replica fino a fare bodyshaming nel giorno della Festa delle donne.

Tutto parte dall’orribile videomessaggio di Fabrizio Corona che, grazie ai suoi anni in galera, lunedì sera ha impartito lezioni di vita a Riccardo Fogli definendolo “vecchio cornuto”. La spiata dal buco della serratura nella camera da letto dell’artista in lacrime ha sollevato una rabbia e un’indignazione così forte che Mediaset ha congedato gran parte degli autori. Mercoledì Fabrizio Corona ha ripetuto il solito copione scusandosi con Fogli (anche se ha sottolineato di essere pronto a pubblicare tutta la verità in caso di denuncia) e sostenendo che Parpiglia, amico di lunga data, non è fuori dall’Isola. Pochi mesi fa agì allo stesso modo con Ilary Blasi: le diede della becca al Grande Fratello Vip, la minacciò di rivelare chissà quali segreti e il giorno dopo, travolto dalle polemiche, chiese scusa a Francesco Totti salvo poi ricominciare a punzecchiare la Blasi.

A parte il mistero che riguarda Mediaset (continua a dar spazio al pregiudicato Corona conoscendo il suo modus operandi e sapendo che non è un vantaggio per i programmi), questa volta è successo che un tweet di Selvaggia Lucarelli ha innescato un botta e risposta con Parpiglia dove ad avere la peggio è stato proprio l’autore del reality. La Lucarelli ha scritto ironica su Twitter: “Ultima ora. Gabriele Parpiglia è stato appena visto in fila al Caf di Precotto mentre compilava un modulo per il reddito di cittadinanza”, Gabriele Parpiglia: “Ti ho visto prima !!! Non mi hai salutato !!! Eri al market reparto salumi prossima volta selfie”.

Parpiglia cerca di stare al passo, ma la vis polemica della Lucarelli è travolgente: “Non capisco la battuta, ma se vuoi aggiungere il brand dei salumi in questione e farci scappare una marchetta, fai pure. Non ne saremmo sorpresi”, “Però le fotografie le fai tu tesorino, sei bravina Sappilo. Almeno io lo so bene” risponde l’autore alludendo a qualcosa. E infatti: “Oddio, arrivano le ben note minacce di Parpiglia. Tesorino, io non ho paura di te, al contrario del 90 per cento dei codardi di questo ambiente, quindi non fare allusioni e dì pure quello che vuoi dire. E se non hai niente da dire, tornatene alle tue storie col pregiudicato”, “Tu non devi aver paura selvaggiiiiiiiia. Se dici o pensi di aver paura c’è qualcosa che non va nel tuo specchio (capito?). Però sai cosa penso: che un giorno ci ritroveremo, per mia volontà, sarà con con grande affetto e ritroverò la mia memoria ops ferrea”.

La querelle social prosegue: “Vabbè è scemo” e Parpiglia: “No no no carina mia. Sai bene che non sono scemo. Però sinceramente manca un po’ la tua dolcezza , la tua classe. Ti seguo sempre (dentro e fuori lo specchio) ps uso il tuo linguaggio. Quello dei paragoni, delle battute che hanno reso grande Gene Gnocchi ecc...”. Alla seconda illazione, la Lucarelli non si tira indietro: “Quindi per farmi capire che devo stare zitta, fai il nome di una persona che ho frequentato decenni fa, pensando di intimorirmi. Perdonami ma se pensi di utilizzare con me i tuoi metodi mafiosetti, fai prima a chiamare il tuo amico Jeremias e la sua gang del bosco e farmi menare”.

A questo punto Parpiglia scivola: “Ma no sorridi suvvia. Jeremias non credo sia il tuo tipo. Non somigli a Soleil,ecco. Tu sei di gran classe altro che bosco. Davvero io ti guardo e penso,lei si che è davvero una donna di classe più che bosco, boschetto. possiamo andare avanti per un anno, Sappilo” e pubblica una vecchia foto in cui Selvaggia Lucarelli era più burrosa. Un errore che non sfugge all’avversaria che ritwitta il messaggio e commenta: “E l’8 marzo, dopo le sue consuete velate minacce che conosciamo tutti, arriva anche il bodyshaming dell’autore di punta Mediaset Gabriele Parpiglia. Mi ci farò su un panino! #ottomarzo”.

Parpiglia alimenta lo scontro: “Adoro quando parli in inglese , credimi fa chic. Auguri !!!! Era una battuta. Ma suvvia. La satira, L’ironia i tuoi baluardi tu che sei, sei, sai che ancora non ho capito che lavoro fai? Fai le polemiche sui social, giusto? Non sei giornalista? Tesserino alla mimosa per te love”, “Tesoro, ho anche il tesserino da giornalista da un po'. Sei talmente pippa come giornalista che non fai neanche una verifica all’odg Lombardia. Dai, direi che dopo 5 figure di merda ora puoi anche tornare al CAF”. Ma l’autore non si dà per vinto: “Non è giornalista professionista Sia chiaro ragazzi e seguaci educati e adoranti. Ma se la mia vita fosse: ‘vivere controllando te’ sarebbe una vita di merda. In tutto questo non ho capito che lavoro fai sul serio. Ah no hai il tesserino per polemic-social Quanto cazzo sei british e di classe sempre di classe L O V E” e ancora: “Tesoro ma qui mi dicono che da gennaio sei pubblicista non giornalista professionista Me lo hanno mandato in mille Tutti i tuoi fanzzzzzz bugia bianca dai”. Selvaggia prosegue il duello serafica: “Se scrivi su un giornale e fai anche altri lavori (nel mio caso la tv, libri) e il tuo reddito arriva soprattutto da altri lavori, fai l’esame e prendi il tesserino da pubblicista. Se fai solo il giornalista, prendi l’altro. Stessi doveri, stessi diritti. Sesta figura di merda”, “Adoro quando dici merda Sei come sempre... Come ti ricordo io di gran classe ... di merda”.

Quasi tutti i follower si schierano con la scrittrice che a un’osservazione di un utente: “Non sono nemmeno sicura che sia un giornalista. I ragazzini in prima media scrivono meglio di lui, poco ma sicuro. Mai visto un giornalista SERIO scrivere “sì” (avverbio di affermazione) senza accento”, tira fuori un aneddoto: “Infatti è stato anche bocciato all’esame, al primo tentativo”. Nel frattempo, l’autore di molti programmi Mediaset ha pubblicato un post su Instagram dove ha raccontato la sua verità sui fatti di questi giorni

“Dopo giorni in cui ho letto e riletto di tutto. Dopo giorni in cui il mio nome è stato usato impropriamente e mi sono sentito vittima di una situazione, questa volta, più grande di me... Voglio e devo fare chiarezza: NON È STATA MIA L’IDEA DI UNO SCONTRO CORONA - FOGLI, NON HO MONTATO E MANDATO IN ONDA IL SERVIZIO CORONA - FOGLI, NON HO SCELTO IO LE MODALITÀ’ CON CUI IL MEDESIMO VIDEO È STATO GIRATO. l’idea di avere Corona vs Fogli è partita FORTEMENTE solo da due singole persone. E tutti sanno come è andata. E per tutti intendo le persone per cui lavoro. Quel filmato è stato visionato da chi aveva un ruolo di grado più alto rispetto me. E ovviamente io non ho alcun potere di decidere che cosa mandare in onda o meno (come voi da casa ho visto quel filmato in onda, in diretta tv). Chiaro o no! In questi giorni ho percepito ostilità nei miei confronti per una situazione dove, chiunque, sapeva e sa quale fosse stato il mio ruolo. Detto ciò al momento ci stiamo chiarendo tra le parti. E se oggi, stasera, domani mattina dovesse finire il rapporto di collaborazione con il programma, me ne farò una ragione anche se ... non ha una ragione. Ps: mi sento in nomination e a questo punto non vedo l’ora di lasciare l’Honduras”.