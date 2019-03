Le figlie tornano a casa. Senti cosa dice Sinisa Mihajlovic

Viktorija e Virginia Mihajlovic sono tornate a casa dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. Ad accoglierle in studio, la mamma e il padre, l’ex calciatore della Lazio e oggi allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. L’aspetto è burbero, ma i gesti sono amorevoli. Le bacia e le abbraccia teneramente, le due ragazze sono sorprese e felici.

Sinisa inizia a parlare e non la smette più: “Sono un po’ magre. Mi ero raccomandato: non dovete litigare tra di voi e abbandonare. Io ero contrario, poi ho parlato con mia moglie e altra gente e ho pensato che potesse essere un’esperienza. Loro sono cresciute senza aver bisogno di nulla, nell’agio, lì invece è come crescere per strada. Spero che sia uscita la loro immagine di ragazze perbene, pulite, sincere. Non sono andate lì per avere una seconda opportunità o per vincere, ma perché volevo che capissero che la vita non è sempre rose e fiori. Spero che siano diventate più forti caratterialmente. Io a casa devo sempre fare il cattivo e brutto perché non ci sono mai, mentre mia moglie Arianna fa la parte della buona. Le guardo sempre quando escono di casa. Una volta erano uscite con le scarpe basse e in borsa avevano i tacchi alti. I loro fidanzati? E’ vero quelli di prima non mi piacevano. Questi sono bravi. A Viktorija dissi che le avrei comprato qualunque cosa se avesse lasciato il fidanzato precedente. Volle un cane, ci litigo ogni giorno. Gli altri tre figli per la prossima Isola? Non credo, sono un po’ più rinco**ioniti di loro due”. In pratica ha parlato più Sinisa in 10 minuti che le figlie in un mese e mezzo di Isola.