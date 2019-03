Ecco perché Travolta ha detto no alla Clerici: "Con me non ha voluto ballare"

Antonella Clerici, la conduttrice di “Sanremo Young”, è ospite di Mara Venier a “Domenica In”, descrive la bellezza della sua nuova vita con Vittorio Garrone, racconta un retroscena su John Travolta: "Non ha voluto ballare" e dice basta alla “Prova del Cuoco”: “Non tornerò”.

Cosa aspettate a dare il #sabato sera a queste due regine #domenicain pic.twitter.com/MUAGdmwzfd — FabioDaddy️‍ (@carrarofabio69) 3 marzo 2019

Una raggiante e genuina Antonella Clerici si racconta a Mara Venier, regina incontrastata delle interviste domenicali. La compagna di Vittorio Garrone è felice della sua nuova vita: "Mi sono trasferita ad Arquata Scrivia, al confine tra il Piemonte e la Liguria, che è una specie di parco naturale con i cavalli, le pecore, le galline, molto bucolico. Sto benissimo perché quando voglio il caos vengo a Roma e quando devo scrivere, leggere, rilassarmi sto lì. Quando venne quella forte nevicata, andò via la luce, ma pensai che privilegio perché era un paesaggio da fiaba. Sono contenta anche per Maelle perché è dedita alla natura e lì è felice. Ha modificato il carattere, è meno nervosa. Lei è come me, le piacciono le cose semplici”. Mara Venier indaga sulla possibilità di una proposta di matrimonio da parte dell’imprenditore Vittorio Garrone: “Ti ha spinto a questo passo l’amore, qualche anno fa era impensabile. L’amore è una molla importante. Ho letto che a 60 anni ti sposi” e la Clerici: “Eh manca ancora un po’. Non è vero che ci sposiamo, abbiamo fatto tutto veloce, ci siamo conosciuti e dopo due anni siamo andati a vivere insieme, ho cambiato tutta la mia vita, sposarsi anche no. Non lo reputo così importante, non mi interessa la fede al dito, magari invecchiando…Incontrarsi da grandi ha i suoi pro e i suoi contro. Io vedo solo pro. L’amore significa non soffrire, non essere sottoposti a vessazione, diciamolo alle donne”. La Venier concorda, ma svela che il marito Nicola Carraro le chiese di sposarlo il 31 dicembre mettendosi in ginocchio e lei lanciò un grido di gioia. Poi invoca “Vittorio, Vittorio, se ci sei…Con Serena Rossi sono riuscita a organizzare il matrimonio!”.

E Sanremo Young? “Mi piace molto l’idea di coltivare i nostri talenti, di dedicarmi ai ragazzi, mi piace riconoscere il talento nella gioventù – dichiara la Clerici -. Mia figlia? No, non ha talenti in senso artistico, credo che farà la veterinaria, è intelligente e la vedo cittadina del mondo. Sarà dura lasciarla andare. Credo però che Sanremo Young debba essere supportato da un daytime perché alcuni ragazzi meritevoli si perdono troppo velocemente, ti sfuggono e andrebbero conosciuti un po’ di più. Da 20 sono rimasti 6, le puntate sono poche”. Mara Venier scopre la Clerici: “La tua parte bella è questa natura naif, ingenua, un po’ bambina e questo mi tocca il cuore”, la conduttrice fa cenno di sì con il capo: “Sì è vero, sono rimasta un po’ bambina, sono una timida e non mi sento mai all’altezza di niente, chiedo sempre scusa e permesso. Solo sul palco riesco a vincere la mia timidezza. Ad esempio quando ho dovuto intervistare una persona importante, come nel caso di John Travolta, io ero intimidita, mi sono dovuta fare training autogeno”.

Mara Venier ha notato un particolare: “Perché quando è venuto a Sanremo Young non l’hai coinvolto nel tuo balletto? Ce l’aspettavamo tutti!” e la Clerici svela: “John Travolta aveva chiesto espressamente di non ballare, l’ha fatto mettere per iscritto. Ha dato la disponibilità a restare tutta la puntata, ma non voleva ballare. E io per rispetto non l’ho coinvolto, ho rispettato il suo volere, forse ho sbagliato, ma come una scema non l’ho fatto. Ho pensato che poteva storcersi e andare via”.

La Venier le chiede di fare un bilancio della sua vita e Antonellina: “I grandi dolori fanno parte della vita, le cose belle si apprezzano maggiormente quando hai vissuto dei dolori. Però penso che io ragazza di Legnano partita dal nulla sono arrivata a fare quello che ho fatto, mi ritengo una donna fortunata. Sono incredula e ringrazio Dio tutti i giorni”.

Inevitabile la domanda su un ritorno alla “Prova del cuoco” che ha perso ascoltatori e share con la conduzione di Elisa Isoardi: “No, non è vero che tornerò alla Prova del Cuoco. Mi apparterrà per sempre, un po’ come per te Domenica In. Sono programmi che hai vestito su di te e la tua immagine sarà sempre legata a quello. Però no, io ho fatto una scelta di vita e non sono una quaquaraqua, non faccio melina, ho preso una decisione, ci ho messo tanto, ma una volta presa non torno indietro. Non tornerò alla Prova del Cuoco nei prossimi anni, poi vedremo. Adesso c’è Elisa e non è giusto che lei si senta sempre il mio fiato sul collo”.