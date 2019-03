Amadeus "censura" i Ricchi e Poveri. Sentite cos'è successo a Ora o mai più

Gaffe di Amadeus a “Ora o mai più”. Il conduttore sta per far esibire Paolo Vallesi in coppia con la sua maestra Ornella Vanoni e dice: “Questo è l’ultimo duetto, poi passeremo alla gara di inediti e ci sarà una sorpresa finale”, ma dalla giuria e dall’orchestra si sbracciano tutti. I Ricchi e Poveri urlano: “Nooo, ci siamo ancora noi con Michele Pecora (cantante dal phisique du role mite e pacato, nda)” e Amadeus: “Uuhhh, è vero! Chiedo scusa, chiedo scusa. Per farmi perdonare voterò anch’io. Vallesi e una superba Vanoni cantano "Ti lascio una canzone", brano di Gino Paoli, e a fine performance scherza: “Se ci sta guardando? Ma figurati! E se lo fa, non me lo dice”.