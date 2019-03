"Faccio come mi pare". Marcuzzi sotto accusa: perché difende Soleil

Alessia Marcuzzi di nuovo nell’occhio del ciclone. La sua Isola dei Famosi non decolla (siamo all’ottava puntata), ma le polemiche intorno alla concorrente Soleil Sorgè sì. I social sono convinti che autori e conduttrice proteggano la loro pupilla perché fonte inesauribile di litigi. Ma i “due pesi due misure” denunciati anche dalla moglie di Kaspar Capparoni a “Pomeriggio Cinque”, non piacciono ai follower della Marcuzzi. Il suo Instagram è inondato di commenti carichi di delusione: non la considerano super partes e perciò inadatta a condurre un reality. Sono tantissime le persone che le chiedono come mai difenda spudoratamente Soleil. Dal canto suo la Marcuzzi ha risposto serafica: “Guarda io faccio quello che mi pare e non mi comanda proprio nessuno. Quello che dico in onda è quello che mi viene in mente sul momento. Il mio pensiero può piacerti o no ed è giusto che sia così, ma non parlarmi di proteggere qualcuno perché a me non viene in tasca nulla. Notte". E una dolce emoticon col bacino.