Jo Squillo come una furia. Perché se la prende con Alvin

Jo Squillo e il gestaccio che farà molto discutere. All’Isola dei Famosi, la cantante, che si è autodefinita “educatrice”, si rende protagonista di un bruttissimo episodio. I naufraghi hanno svolto una prova che consisteva nel rompere un cocco con martello, trattenere in bocca il liquido per riversarlo in un recipiente al termine di un percorso. Alvin aveva spiegato che era vietato mangiare il cocco, ma al termine del gioco, Jo Squillo ha mangiato un pezzetto e ne ha nascosti alcuni nel pantaloncino. L’inviato l’ha rimproverata: “Ci vuole lealtà, Jo, non puoi mangiare il cocco”. Ma la naufraga evidentemente molto provata dalla fame: “Quale lealtà? La prova è finita”. E Alvin: “Butta via i pezzi nascosti, ti abbiamo visto tutti”.

La Squillo si è innervosita e con un gesto sprezzante ha letteralmente buttato in faccia ad Alvin i pezzi di cocco urlando: “Tieni mangia”. Alvin è rimasto di sasso, era furioso, ma non ha reagito. Sicuramente sarà uno dei temi che Alessia Marcuzzi affronterà domani in puntata. E pensare che poche ore prima piangeva e dava a tutti una lezione sul valore della famiglia dopo il racconto di Marina La Rosa sul rapporto difficile con il padre scomparso qualche anno fa.