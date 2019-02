Fame, ripicche e veleni: all'Isola dei famosi si odiano tutti

La 14esima edizione dell’Isola dei Famosi è caratterizzata dall’insofferenza reciproca. Il gruppo è spaccato, diviso e non si ama. Le uniche amicizie sono quelle tra Ghezzal e Marco Maddaloni e tra Kaspar Capparoni e il merlo Alberto. Per il resto: Jo Squillo osserva quasi schifata i compagni d’avventura, Stefano Bettarini è molto deluso da come lo hanno scaricato dopo la manomissione della ruota del riso, Luca Vismara e Soleil Stasi si offendono a vicenda un giorno sì e l’altro pure, Paolo Brosio ce l’ha con chi non lo ascolta per la pesca, Jeremias Rodriguez fa battute volgari e fuori luogo ad Adriadna Romero (ha chiesto scusa con aria da menefreghista), le sorelle Mihajlovic sono considerate delle nullafacenti da tutti e hanno battibeccato con Riccardo Fogli, Sarah Altobello vorrebbe fare l'Isola solo con le "persone giuste" ed è rimasta contrariata dall'accanimento dei compagni sulle porzioni di riso e Giorgia Venturini non può più patire di vedere nessuno.

In occasione della prova leader, la naufraga ha proposto: “Se mangiate, al vostro ritorno lasciate una porzione in più a noi che non abbiamo partecipato al gioco in quanto nominati. Come si è fatto l’altra volta”. Ma la sua idea è caduta nel vuoto, Aaron si è limitato a un: “Per me è uguale, decide il gruppo”. La Venturini, che sulla sabbia ha scritto il grido d'aiuto "family", di fronte al silenzio generale è esplosa: “Va beh fate come volete! Non me ne frega più un ca**o, un ca**o di niente e aggiungo ancora ca**o. Regna l’egoismo e io sono stufa, non ho proprio più voglia di parlare con voi, con nessuno di voi. Mi metto a dormire e mi sveglio domani a mezzogiorno. Non vi voglio più vedere”. Alla prova leader, vinta (coincidenza fortunata) da Adriadna e Ghezzal, i concorrenti non hanno avuto niente da mangiare e sono ritornati a Playa Uva a stomaco vuoto.