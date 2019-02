Serena Rossi live con le canzoni del film "Io sono Mia"

Mia Martini ci ha lasciato ricordi unici che rivivono attraverso la sua musica. Sarà l’eclettica Serena Rossi a renderle omaggio, stasera 16 febbraio al Riverside di Roma (viale Gottardo 12) con un evento live da pelle d’oca che seguirà ai recenti successi di “Io sono Mia” film in cui l’attrice, cantante e conduttrice interpreta l’immensa Mimì.

Serena Rossi strepitosa protagonista del film “Io sono Mia”, racconto della storia personale e artistica di Mia Martini, uscito in oltre 200 sale cinematografiche il 14, 15 e 16 gennaio e trasmesso in tv dopo il festival di Sanremo, sarà protagonista del primo evento live, derivato da questa grande esperienza professionale, al Riverside dove canterà le canzoni del film accompagnata da una band di professionisti costituita proprio per l’evento nel nostro locale. L’artista racconterà il suo viaggio alla scoperta (e quindi interpretazione) della grande Mia Martini. Un evento per chi ama vivere sulla pelle vere emozioni.

Serena Rossi esordisce nel 2002 come cantante nel musical “C’era una volta…Scugnizzi” e viene scritturata un anno dopo per il ruolo di Carmen Catalano nella soap opera “Un posto al sole” lanciandosi con grande successo nel mondo dello spettacolo. Fra le tante partecipazioni televisive quelle nella serie TV “Il Commissario Montalbano”, “Che Dio ci aiuti” e nella terza stagione di R.I.S. Roma – Delitti imperfetti.

È anche al fianco di Enrico Brignano, nella nuova edizione della commedia teatrale Rugantino, mentre al cinema presta la voce ad Anna nel film d’animazione Disney Frozen – Il regno di ghiaccio, cantando alcune canzoni della colonna sonora del lungometraggio in coppia con Serena Autieri. Fra le più recenti attività televisive: il duetto al Festival di Sanremo con Renzo Rubino col brano Custodire, la conduzione di Da qui a un anno, su Real Time, e il commento italiano della finale dell’Eurovision Song Contest su Rai 1.

