"In camera le gambe sulle...". Signorini sconvolge Chiambretti

Alfonso Signorini da bollino rosso nell’ultima indimenticabile puntata de “La Repubblica delle donne”. Il direttore di “Chi” entra in studio e ricorda un episodio avvenuto nella sua camera da letto: ”A proposito della canzone degli Ex Otago e delle gambe sulle orecchie, ti racconto questa cosa. L’altra sera ero in camera con una persona, ci siamo avvicinati e mi prende le orecchie per un gesto di tenerezza, ma io avevo lasciato dentro gli auricolari perché non sento bene e quando li stringi iniziano a fischiare”. Chiambretti è sconvolto: “Nooo, basta vado via…”; “Aspetta, questo mi dice ma ti fischiano le orecchie? E io sì quando mi emoziono, quello si eccita ancora di più e stringe più forte!”. Malgioglio sbotta: “Ma non è la Repubblica delle donne, è la Repubblica dell’hard, fai un programma del sesso, delle varie posizioni. Signorini ma quello ti ha messo con le gambe in aria?”. E il direttore: “Quella posizione è difficilissima!”.