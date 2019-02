Alessia Marcuzzi rifiata. La sua Isola sale negli ascolti

L’Isola dei Famosi rifiata al mercoledì e risale negli ascolti. La quinta puntata con chiusura all’1.14 di notte ha interessato 2.885.000 telespettatori pari al 17,30% di share. Un balzo in avanti di 4 punti rispetto a domenica. Dunque l’Isola resterà al mercoledì, mentre il programma di Barbara d’Urso “Non è la d’Urso” slitta a metà marzo. Benissimo il debutto de “La Porta Rossa 2” che ha conquistato 3.043.000 telespettatori per il 12,5% di share. Male invece la partita di Champions League Ajax-Real Madrid che ha interessato 3.515.000 spettatori pari al 13.81% di share. Chiude in linea con gli ascolti di questi mesi "#CR4: La Repubblica delle Donne” di un favoloso Piero Chiambretti che su Rete 4 totalizza 774.000 spettatori pari al il 4.11% di share.