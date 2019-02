Raffaele-Bisio, dai Casamonica ai migranti quante gaffe

Parte il Festival e con lui nuove polemiche. Questa volta il 'bersaglio' sono i co-conduttori Virginia Raffaele e Claudio Bisio, responsabili di due gaffe. Prima la comica con quell'ironico "salutiamo i Casamonica" si tira addosso le critiche degli utenti del social: da chi scrive "salutiamo i Casamonica è tipo il bestemmione lanciato in prima serata" a chi risponde "Salutiamo i casamonica in diretta su Rai Uno e Messina Denaro no? La mafia è una cosa seria. Che vergogna". Altri, invece, si schierano dalla sua parte: "In un mondo che avesse ancora la capacità di riconoscere il sarcasmo la battuta di Virginia Raffaele sui Casamonica avrebbe scatenato una standing ovation".

Poi è la volta di Bisio, che nel monologo in difesa di Baglioni, ad un certo punto spiega che è stato proprio il cantautore a far venire ai migranti l'idea di lasciare il loro Paese, 30 anni fa: "Loro non ci pensavano nemmeno. Stavano lì con il pentolone, a cantare hakuna matata". In molti non hanno apprezzato, fra gli altri il social media manager di Salvini, Luca Morisi: "Il monologo "anti-razzista" di Bisio a Sanremo: ecco come immagina lui gli africani, col pentolone a cantare Hakuna Matata. Per fortuna che era anti-razzista". Ma non è l'unico a criticare la performance del comico su Twitter.