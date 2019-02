Truffano la De Filippi. Cacciati dal Trono Over

L’ira di Maria De Filippi si abbatte su Gian Battista Ronza e Claire Turotti, la coppia diabolica del Trono Over di “UominieDonne”, e li caccia dal programma. Ida Platano esplode in un pianto a dirotto per l’ex fidanzato Riccardo Maria Guarnieri felice di frequentare Roberta.

Gian Battista, Claire e la cacciata dal Paradiso

Gianni Sperti, la cimice vivente dei cellulari, è venuto in possesso di un video anonimo in cui in un bar Gian Battista e Claire si mettono d’accordo per “tirarla alla lunga” e restare nel programma. Dal filmato, ripreso con un cellulare secondo Maria De Filippi, si capisce che la burattinaia è Claire: manipola Gianbattista e Umberto (l’unico che pare fosse all’oscuro di tutto) per creare un triangolo a favore di sediolina rossa. Sognava di diventare la nuova Gemma Galgani, ma il video l’ha fermata. Gianni Sperti attacca il cavaliere: “Non ce ne frega un ca**o se andate d’accordo o no, andatevene”, Tina Cipollari li invita ad andarsene e Maria De Filippi è furibonda, si capisce dal fatto che prima li lascia impiccare con la loro stessa corda menzognera e poi tira il cappio per dare il colpo di grazia. La reazione di Claire allo smascheramento della redazione è imbarazzante: “E voi da quel filmato avete messo in piedi tutta questa farsa?”. Il pubblico insorge inviperito e la Sanguinaria la fa fuori. Si rivolge a Gian Battista: “Guardami Gian Battista. Tu non sei un cretino, sei una persona intelligente. Io so di essere intelligente. Abbiamo visto. Direi che non c’è da aggiungere altro” e l’uomo: “No, direi di no. Ho capito”. Standing ovation dei presenti che a gran voce urlano: “Fuori fuori”. Maria De Filippi non guarda e non interloquisce mai con Claire, la considera pari a zero, ma quando l’uomo la supplica di chiedere alla furbina se è innamorata o no, aggiunge: “Non lo faccio perché la verità è che anche se lei vuole rimanere io non ci tengo che Claire resti qui. E’ evidente che non gli interessi dal filmato. Credo anche che tu sia stato raggirato da lei. Per questo ho mandato in onda il filmato, altrimenti avremmo fatto come altre volte in cui abbiamo eliminato coppie che erano d’accordo”. Il cavaliere conferma: “Ho capito solo ora di esser stato ingannato” e scarica l’amore della sua vita. Claire si guarda intorno con aria supponente, continua ad attaccare e a spostare l’attenzione. Tutto pur di non alzarsi e andar via. Resta lì immobile come una bitta su un marciapiede. La De Filippi li esorta a uscire per ben tre volte finché l’uomo intende e va via. La donna no, resta seduta. E’ sempre la Sanguinaria a doverla liquidare: “Allora ti saluto Claire”, si alza e le dà una fugace stretta con “gelida manina”. In confronto uno schiaffo sarebbe sembrata una carezza.

La vicenda però non è chiusa perché poche ore fa sul suo profilo Facebook, Gian Battista Ronza ha risposto a chi lo accusava di aver fatto una figuraccia facendo pesanti insinuazioni nei confronti della trasmissione: “Buonasera. Pensate sia una casualità che il video sia stato mandato "da un'amico di Gianni Sperti" a Lui? Casualmente carpito in modo " professionale"

-Pensate sia una casualità, visto che lo stesso Gianni Sperti mi ha dichiarato pubblicamente che gli sto antipatico e mi ha apostrofato "Gian Battista del cazzo" ed altro?....se avete dubbi guadatevi i video passati sul web. Tutto quest'odio viscerale è solo perché mi permettevo di criticare i comportamenti della cara Signora Gemma Galgani

-Pensate sia una casualità, visto che fin dai primi di Dicembre Gianni Sperti sosteneva che ero coppia con Claire e quindi dovevo uscire dal programma. ( nonostante che purtroppo non era così).

-Pensate sia una casualità se il video in questione fosse stato girato con una Canon professionale e non un telefonino?

-Pensate sia una casualità sapere che Claire partiva per la trasferta organizzata dalla produzione di Uomini e Donne a Roma presso gli Studi Titanus/Elios di Mediaset per la registrazione del giorno dopo a quell'ora li, in quel luogo li?

-Pensate che sia una casualità che lo stesso video sia anche in possesso della trasmissione "striscia la notizia" ?

-Pensate che due persone che si frequentano nel programma di Uomini e Donne non possano parlare del programma e dei suoi sviluppi dinamici? E se la trasmissione consente di relazionarsi con più persone, e lecito domandarsi cosa ne sarà dei sentimenti di uno o dell'altro a confronto in tali situazioni?

-Pensate sia una casualità essere trattati in questo modo?

Insultati e diffamati con aspro odio personale da talune persone che si definiscono "professionisti"! Nel frattempo che pensate a questo, pazientate fino alla settimana prossima che comincerete ad avere delle risposte chiare. Non affrettatevi nel condividere in toto cosa proposto; e soprattutto dare giudizi sommari. potreste poi dover ricredervi”.

Riccardo e Ida: tre notti per dimenticare

Riccardo è uscito con Roberta, si sono visti a Taranto e sono stati insieme. Si siedono uno di fronte all’altro per raccontare il loro incontro, ma Ida si intromette: “Roberta ti posso togliere la sedia due secondi?”, “No, non penso proprio”. La Platano rimprovera all’ex fidanzato Riccardo: “Adesso cerchi attenzioni? Qual è il vero Riccardo, quello di adesso o quello che ho conosciuto io? Dicevi di essere innamorato e dopo due mesi esci già con altre donne”, il tarantino sbotta: “Mi attaccavi ogni giorno e mi mancava la serenità. È da settembre che non ci frequentiamo. Mi hai allontanato con il tuo atteggiamento. Pubblichi storie in cui fai credere che io ti proibivo chissà che… sono stanco di passare per carnefice mentre tu fai la parte della vittima. Ero innamorato, ma a lungo andare mi hai stancato”. Il battibecco tra innamorati incompresi va avanti e Roberta si stizzisce: “Basta. Invece di parlare con me, parli con lei. Quando una cosa è chiusa, è chiusa. Non ho più voglia di raccontare. Sono stata a Taranto, siamo stati 3 giorni insieme, mi ha quasi sequestrato”. Alla notizia dei due insieme giorno e notte, Ida scoppia a piangere e ad avere uno slancio di tenerezza è Tina che prende per mano la donna e la porta dietro le quinte per consolarla. La De Filippi si stupisce: “Che fai?! Da te non me l’aspettavo”. Riccardo raggiunge l’inconsolabile Ida: “Io ci ho creduto in quello che mi hai detto. Mi hai detto andiamo in una masseria in Puglia e ci sposiamo, sarai la madre dei miei figli” e quello: “Mi trattavi come un ragazzino, non mi sentivo un uomo. Te l’ho detto che ero stanco. Volevo serenità e tu non me la davi. Dovevi darmi attenzioni quando te lo dicevo. Perché sei tornata qui? Per mettermi i bastoni tra le ruote? E’ finita”.