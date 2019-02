Francesca Cipriani abbandona l’Isola dei Famosi. La prezzemolina è sbarcata in Honduras solo giovedì, ma ha accusato subito una crisi isterica che Marina La Rosa ha stigmatizzato con durezza: “Era convinta di venire qui a fare la statua che sta lì e non fa niente? A me la Cipriani è totalmente indifferente, non la vedo né alta né bassa, né bella né brutta, né intelligente né stupida… forse l’ultima sì”.

Quando le mostrano la clip, la Cipriani ci rimane malissimo: “Non me l’aspettavo. E’ sempre la solita storia, che falsa che sei Marina. Davanti mi dici che sono una bella persona e dietro mi dici questo”. Alessia Marcuzzi la chiama in confessionale e prova a convincerla in tutti i modi (“Hai fatto un’Isola strepitosa l’anno scorso, hai quasi vinto. Ci tengo ad averti lì”), Alda D’Eusanio le parla anche in abruzzese e Alba Parietti la sprona pungolando il suo amor proprio: “Tira fuori le pa**e”. Ma la Cipriani replica: “Io ce l’ho e anche grandi così. Non ce la faccio troppi ricordi. Ora è troppo presto, magari tra qualche anno. Sono passati solo 8 mesi. E ora sono allibita da questa strega che è Marina. Ma quanto sono falsi. Fate un regolamento e mandateli a casa. Otto mesi per tornare è troppo poco. Non ce la faccio”.

La conduttrice getta la spugna e accetta il ritiro, ma quando la pettoruta Francesca torna dal gruppo si leva un sassolino dalle scarpe: “Vi ringrazio per l’accoglienza e vi saluto tutti tranne Marina che è una strega. Una strega”.