L'Isola ripesca Bettarini: l'ex inviato sbarca in Honduras

Stefano Bettarini sarà un nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi. A rivelarlo il settimanale “Chi”. L’ex calciatore, che ormai di professione fa il concorrente di reality show, sbarcherà in Honduras la terza settimana e ritroverà l’ex calciatore Ghezzal (salvo nomination questa settimana). Non solo Bettarini tenta l’avventura con la benedizione dell’ex moglie e madre dei suoi due figli Simona Ventura che presto rivedremo su Rai2. La conduttrice ha dichiarato alla rivista di Alfonso Signorini: “Il lavoro viene prima di tutto, in primis per i nostri figli. Se lui è felice, io sono felice”. La Ventura, Bettarini, la fidanzata Nicoletta Larini e i tre figli sono reduci da una lunga vacanza in Egitto dove sono apparsi in grande armonia. Semmai il problema sarà vedere come reagirà la giovane Nicoletta che a “Temptation Island Vip” andò in crisi dopo una sola settimana di lontananza.