Al Bano si scusa con la mamma: "Perdonami se sono stato..."

Al Bano ha un unico grande amore: la mamma Jolanda. Durante la seconda puntata di “55 passi nel sole”, il cantante di Cellino San Marco le ha reso omaggio in prima serata. Prima ha mostrato un video casalingo in cui festeggiava il compleanno di Jolanda con una grande torta: “Un dolce per i tuoi 96 anni per tutto l’amore che mi hai dato in questi anni. Ti chiedo scusa se sono stato un po’ stron**to, ma dovevo seguire le mie idee”, poi le ha dedicato “Mamma son tanto felice” e “Bohemian Rhapsody” cantata da Stash dei The Kolors. Semplice e commovente.