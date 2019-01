Adrian e Isola flop, bomba di Mediaset: cambia tutto

Mediaset prova a spegnere l’incendio dei disastrosi dati Auditel di “Adrian” e dell’“Isola dei Famosi” correndo ai ripari e rivoluzionando il palinsesto con appena due giorni d’anticipo rispetto alla prossima settimana.

L’azienda ha comunicato in un tweet che “La dottoressa Giò” andrà in onda domenica 27 gennaio e che l’ultimo episodio sarà anticipato a martedì 29 gennaio. Ufficialmente lo scopo è dare continuità al reality show condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in onda giovedì 31 gennaio ma anche domenica 3 e 10 febbraio per evitare lo scontro ferale con il Festival di Sanremo.

Gran bel gesto di @carmelitadurso:l'ultima puntata di #dottoressagio verrà anticipata a martedì 29 gennaio come richiesto da #Canale5.

Obbiettivo:dare continuità narrativa a @IsolaDeiFamosi che si fermerà per Sanremo andando però in onda giovedì 31/1,e le domeniche 3 e10 febbraio 25 gennaio 2019

In realtà con questa mossa da effetto domino la rete ammiraglia del Biscione cerca di risollevarsi dai recenti pessimi risultati in termini di ascolto. Canale 5 prende 3 piccioni con una fava: chiude in anticipo la serie di Barbara d’Urso che non ha brillato per gli ascolti (il Biscione però parla di “gran bel gesto per dare continuità all’Isola”), dà una chance in più a “55 passi nel sole” di Albano (lontano dall’ego di Adriano Celentano) e infine libera la casella della domenica così da testare il gradimento del pubblico all’Isola in un altro giorno.

La scelta del giovedì sera è apparsa suicida fin da subito tra la sublime fiction “Che Dio ci aiuti” e “Masterchef” e in questo modo l’azienda di Cologno Monzese potrà verificare i dati d’ascolto dello show honduregno in una serata diversa sperando che ci sia un’impennata di consensi dopo la partenza peggiore di sempre. La ciurma della Marcuzzi dovrà fare i conti con Le Iene e con Fabio Fazio. Ma il vero problema è che il pubblico è stanco di mangiare la solita reality minestra.