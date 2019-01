Facchinetti al Festival come inviato

Francesco Facchinetti sarà al Festival di Sanremo. Lo rivela a Caterina Balivo a “Vieni da me”. In collegamento con la presentatrice del programma di Rai 1, il cantante e manager rivela: “Sì Caterina, sarò al Festival per la quarta volta. Sarò il tuo inviato all’esterno del Teatro Ariston. Da domenica 3 febbraio sarò a Sanremo e fermerò tutti i cantanti per metterli in collegamento con te, ma prima, se i miei figli me lo permettono, verrò in studio. Sarò lì venerdì 1 febbraio. Uno scoop? Sul palco del Festival ci sarà un ospite internazionale che ha venduto milioni e milioni di copie. È donna e ha origine italiane, ma non è Lady Gaga. Madonna? Non posso dirlo altrimenti Baglioni mi fa fuori".