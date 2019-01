Jovanotti, De Gregori, Travaglio e Santoro: cosa vogliono adesso gli allievi di Amici

L’occupazione della scuola di "Amici 18" per l'eliminazione di Marco Alimenti prosegue, ma gli allievi scivolano nel ridicolo chiedendo il supporto di Jovanotti, De Gregori, Travaglio e Santoro. Il maestro Timor Steffens ha tenuto le audizioni per cercare un ballerino adatto al suo stile che sostituisse l'eliminato Marco Alimenti (si era presentato proprio nell'Hip hop). L'insegnante Veronica Peparini non senza un certo imbarazzo ha detto al giovane: “Possiamo provare che stai studiando… ehm… che tramite lo studio stai migliorando… questo vale per tutti quanti…non esiste una persona che ti possa dire questo non lo puoi fare. Devi portare avanti il tuo sogno qua e fuori da qua”. La scoperta dell’acqua calda. Parole che non hanno nulla a che fare con le motivazioni dell’eliminazione.

Steffens ha eliminato Marco perché a suo giudizio è privo di talento e perché contemporaneamente vuole dare una chance a un giovane maggiormente valido. Intanto gli allievi si sono levati la maglia di "Amici" tramite la portavoce Giordana hanno confermato lo stato d’agitazione: "Siamo pronti a toglierci la maglia” e hanno inoltrato una richiesta particolare: “Ci farebbe piacere se sostenessero la loro causa alcuni volti noti. Noi abbiamo pensato a Benigni, Sgarbi, Saviano, Vecchioni, Jovanotti, Emma, Mannoia, De Gregori, Elisa e ai giornalisti Santoro e Travaglio”. Gli alunni della scuola-non scuola più invidiata d’Italia non sanno che i loro coetanei sui social si sono dissociati completamente dalla pseudo rivoluzione. Ecco una selezione da Twitter: “Combattiamo per il diritto allo studio! Sì, come? Non studiando! Siii”. Disagio ad Amici”, "Produzione non ti credo. E ti dico addio", “Siamo disposti a toglierci la maglia” ecco bravi toglietevela e rifate la classe”, “Sono convintissimi di trasmettere un bel messaggio ai ragazzi fuori quando in realtà fanno la figura dei cretini”, “Siamo uno stimolo per i ragazzi a casa. No siete solo degli ignoranti, incapaci e irrispettosi viziati, ecc cosa siete”, “Rudy Zerbi li chiama a studiare e loro si rifiutano in nome del diritto allo studio. Ok, tutto ha senso. Fossi in lui chiederei l’eliminazione immediata per tutti”, “Vogliono De Gregori, regà ve chiamo anche il Papa e la Regina Elisabetta”, “Che voglia di vederli fallire e cadere nell’oblio più oscuro. Ingrati, incapaci, senza talento, spocchiosi, arroganti”, “Buffoni, spengo la tv”, “Questa protesta per Marco ha un che di sospetto”, “MA DAVVERO SI RIFIUTANO DI FARE LEZIONE CON RUDY, ALEX, STASH… MA ANDATE A LAVORARE”. Sul profilo ufficiale di Timor Steffens con il quale sono d’accordo Rudy Zerbi, Stash e Alex Britti, è apparso un sondaggio lampo: “Siete d’accordo con la protesta?” Ha vinto il no con il 51%.