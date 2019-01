Al Trono Over giochi erotici e corna. Maria De Filippi sconvolta

Al Trono Over di “UominieDonne” manca solo Rocco Siffredi. Rocco, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani, tira fuori i giochini erotici e ri-ri-ri chiude la liason con la dama di Torino. Gemma Galgani ingaggia un catfight con Tina Cipollari: “Hai una disonestà intellettuale nei miei confronti di cui sono stufa” e l’opinionista arringa il pubblico in studio: “No tu sei disonesta perché quando gli uomini ti piacciono gli vai dietro mesi e mesi, quando non ti piacciono trovi tutte le scuse e tutti i difetti. Rocco si è comportato molto meglio di altri uomini, ma l’anello l’ha disprezzato, le uscite le ha disprezzate, l’andata a Torino l’ha disprezzata. Sei bugiarda, sei una falsona”. La dama replica: “Tu sei antica dentro e fuori. Mi proponi in maniera inadeguata e impropria. La devi finire di farmi passare per quello che non sono”.

Le due donne si alzano, si puntano il dito e in mezzo si palesa dal nulla, come fosse Flash, Maria De Filippi in maglioncino bianco di Dior. Vuole impedire il contatto fisico, ma sarebbe ora che ponesse fine anche a quello verbale. Entra Rocco e Gemma lo provoca con un gesto rancoroso e inelegante: “Ti restituisco i regali che mi hai fatto così non tocco il tuo equilibrio economico visto che me l’hai rinfacciato e ti regalo questi fiori a risarcimento di quelli che mi hai dato tu”, Rocco alza subito i decibel della voce: “Dalli alla Caritas. Maria, ho associato Gemma al cattivo di Superman, Luthor, perché ha la mente contorta ed è vittima del suo personaggio”, la Galgani non sta zitta nemmeno un minuto: “E tu sei il più falso che ho conosciuto in questi 10 anni”. Il cavaliere ci va giù duro: “Sei una donna opportunista, ipocrita, tirchia, dalla doppia personalità e che si approfitta delle condizioni per un tornaconto personale. Sei prigioniera del tuo personaggio. Ho provato per mesi a farti innamorare di me però c’era sempre qualcosa che non andava. Mi hai accusato di fare serate quando non le ho mai fatte ma eri innamorata persa di uno che faceva tutte le serate. Sei tirchia! Mi hai invitato in un ristorante di lusso e mi hai fatto mangiare un caffè e un croissant” e Gemma: “Le faceva dopo che ci siamo lasciati”. Rocco scava la fossa alla sua dignità e a quella di Gemma svelando i segreti di un’alcova mancata: “Sono venuto con i giochini erotici (pare fosse lo spazzolino elettrico, nda) a Torino e mi hai mandato via. Non sapevi come sbolognarmi, sono tre mesi che mi prendi per i fondelli”.

Alla notizia dei “sex toys”, il day time della De Filippi entra in trend su Twitter. La Galgani replica: “Io ti ho regalato sei mesi e mi sono riproposta”. Ha sentito però Maria De Filippi: “Non è un po’ inutile tutto ciò? E’ finita Gemma quindi non capisco cosa serva questo confronto”. Rocco si alza e se ne va, mentre la torinese continua a occupare il centro studio fingendo di non sentire l’invito ad accomodarsi. Maria glielo ripete e finalmente torna nel parterre. Non va meglio nella storia successiva: Pamela è quasi innamorata di Stefano e piange perché ha scoperto, rubandogli il telefonino, che sente anche Roberta. L’uomo si difende: “Le ho chiesto il numero perché tu l’avevi chiesto a Riccardo. Però sei troppo gelosa se arrivi a prendere il mio cellulare. Non mi fa sentire libero”. E’ la vecchia questione di “spazi”, molto simile a “non sei tu, sono io”, “sono in un momento particolare”. Urla e grida con Gian Battista che si intromette sbraitando come un pescivendolo contro Pamela e Gemma. Maria De Filippi è sconvolta: “Stefano è terribile che tu a una persona con la quale sei in intimità dica "se sei brava mi dimentico di Roberta". E’ allucinante perché con quella non ci sei mai uscito, non l’hai mai vista. Pamela non può avere lo spauracchio di una che nemmeno conosci”. Sì abbiamo capito bene: se Pamela in camera da letto è brava quanto Valentina Nappi ha qualche chance con Stefano folgorato da Roberta mai sfiorata. Dal TSO Trono Over è tutto per oggi.