C'è Posta per Te, botto clamoroso: Maria De Filippi trionfa

Nonna Maria, babbo Franco e Ricky Martin hanno fatto volare gli ascolti di "C'è Posta per Te". La prima puntata del programma di Maria De Filippi ha conquistato 5.842.000 telespettatori per una share pari al 29,8%. Nemmeno la partita di cartello Bologna-Juventus di Coppa Italia è riuscita a tenere testa alla "Sanguinaria": 4.196.000 telespettatori per il 17,70% di share. È vero che la De Filippi partiva quasi senza concorrenza, ma stupisce la longevità del programma. Ventidue anni e ascolti in crescendo: l'abilità di invecchiare in maniera eccellente come un vino d'annata.

Il segreto sta nelle storie di tutti i giorni, vere o verosimili che siano, il pubblico si immedesima e si identifica. Sarà interessante scoprire cosa accadrà sabato 19 gennaio quando su Raiuno prenderà il via "Ora o mai più" condotto da Amadeus e sorprendente successo di un anno fa.