C'è posta per te parte col botto con Ricky Martin e Al Bano

Sabato 12 gennaio su Canale 5 torna “C’è Posta per Te”, lo storico programma di Maria De Filippi reduce da un’edizione di ascolti record con “Tu sì que vales”. La prima puntata andrà in onda senza una vera controprogrammazione da parte della Rai, ma successivamente dovrebbe scontrarsi con “Ora o mai più” lo show che offre una seconda chance a cantanti noti, ma dimenticati. La De Filippi parte forte ospitando il neo papà Ricky Martin e Al Bano e Romina Power. Ma anche le storie sono state selezionate e montate con particolare cura. Come sempre alcune scaveranno nell’anima, altre saranno al limite della realtà, altre ancora strapperanno un sorriso (un must per i social le storie dei vecchi che si cercano dopo 50 anni). Sabato si inizia con un’ex moglie che appella l’ex marito con: “Fai schifo, fai schifo, lo sai quanto fai schifo?”.

"Ma ti rendi conto che fai schifo?"

Sabato sera tutti sintonizzati su Canale 5 per la prima puntata di #CePostaPerTe. Emozioni forti ci aspettano! pic.twitter.com/TSEIh9b1Q2 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 9 gennaio 2019