Mostra il fondoschiena a tutti e scoppia la lite in studio

Torna "Uomini e Donne" Trono Over ed è subito trash venato di pensieri licenziosi. Rocco Fredella non nasconde di voler andare oltre la prima base con Gemma Galgani, Alessio ha trovato una nuova dama, ma l'ex Luisa continua a criticarlo, mentre Barbara De Santi fa toccare a tutti il suo lato B.

Alessio, Laura e Luisa. Alessio è il cavaliere sosia del comico Pintus, ci ha provato con diverse dame e sembrava fosse scattato qualcosa con la vulcanica Luisa, ma è finita a schiaffi. Adesso lui frequenta Laura, ma la signora non demorde e parte con una raffica di insulti da prima elementare: “Non puoi stare al mio fianco”, “No, non ti voglio io”, “No sono io che l’ho detta per prima. Non vali due lire”, “Chiudi la bocca”, “No chiudila te”. Alla rissa verbale si aggiunge Laura, convinta che il pomo della discordia sia talmente attratto dalle sue grazie da entrare in crisi con Luisa. La bionda rivela di aver sentito un vocale in cui Luisa afferma ‘cosa ci azzecca Laura con la bellezza? A lui piace la fisicità, come fa a piacergli? Uno si può innamorare anche di un tronco, de gustibus… però”. E come da manuale, il cellulare finisce in mano a 007 Gianni Sperti, licenza di inciuciare. Luisa si alza e guadagna il centro dello studio, cerca la lite e la trova. Alessio ha paura di prendersi un altro sganassone e frigge sulla sedia, ma la fumantina mora si limita a: “È tutto muscoli e niente cervello. Te lo lascio” e sottovoce: "Questo imbecille". Poteva la De Filippi lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione? “A chi hai detto imbecille?”, “A lui”. E l’uomo: “Per questo ho interrotto la conoscenza, lei è imprevedibile, ingestibile, urla, attacca e io non lo tollero”. Si intrufola di nuovo Barbara in qualità di ex frequentazione: “Sparli di tutte”. “Zitta che ti fai toccare il culo da tutti per farti dire che è tonico e non mollo come sostieni”. “Beh che c’è di male? Faccio palestra, mi dicono che sto bene, ma so che non è vero, senti Gianni, senti (e si alza il vestito, nda)”. Segue irritante pigolio finché Barbara la butta sulla presa in giro: “Altro che bacio, abbiamo fatto l’amore ripetutamente perché tu sei uno stallone”. E Laura: “Spero di poterlo dire io!”.

Gemma, Paolo e Rocco. La settimana televisiva post feste natalizie riparte dai siparietti borderline tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: mani che volano, acqua versata in testa, pianti torinesi, rincorse nel backstage. La Galgani vuole subito un confronto con Paolo colpevole di aver rilasciato un’intervista a quello che la dama - in uno straordinario lapsus - definisce “nostro giornale fatto di professionisti seri” ovvero la rivista di "Uomini e Donne". Ormai è casa sua. L’ex di Giorgio Manetti attacca il solito monologo: “Ho trovato una discrepanza tra la nostra conoscenza e quanto dichiarato. O facevo soliloqui al telefono o hai detto bugie. Paolo, io non ho mai voluto amoreggiare con te al telefono, non ti sei mai occupato di me. Abbiamo parlato a lungo della malattia di tua moglie che mi ha ricordato quella di mia madre e abbiamo pianto insieme. Non potevamo passare da argomenti così seri al fatto che volessi amoreggiare. Dichiarazioni che mi hanno addolorata perché ti sei proposto come una persona sensibile. Sono amareggiata, dai un’immagine di te stesso che non corrisponde al vero”. Dopo aver parlato senza alcuna interruzione per 10 minuti, Paolo replica serafico: “Hai finito? Se mi lasci rispondere ti dico che tu mi hai usato per far ingelosire Rocco. Basta”.

Il parterre femminile insorge contro la voluttuosa Gemma, la De Filippi cerca di chiudere il faccia a faccia con la stessa insofferenza di chi sbatte la porta di un frigorifero vuoto a mezzanotte, ma la Galgani prosegue la filippica: “Mi si può dire qualunque cosa, ma non intendo assolutamente esser toccata sui sentimenti e sui valori morali”. Poi però butta lì qualche schizzo di fango: “Paolo mi disse grazie che mi hai tenuto, il mio sogno più grande era venire a “Uomini e Donne”. L'uomo nega: “Mai detto. Ripeto che per me Gemma è solo un brutto ricordo”.

Il ritorno del dating show ci ha regalato anche Gianni Sperti senza barba: “Basta Gemma, è un monologo”. Immutata la simpatia e la stima di Tina verso la dama: “Falsa, falsa, non sei mai stata interessata a lui. Quando li deve scaricare li infanga”. Maria De Filippi stringe: “Va beh, va beh… Paolo capitolo chiuso perché c’è dell’altro. Rocco va a Torino e lei addobba un albero di Natale, è andata benissimo o quasi. Grandi baci in macchina e si è fermata. Quei baci le hanno levato i dubbi di non piacergli fisicamente, ma non sono andati oltre”.

Va in onda un filmatino amatoriale: influencer di tutto il mondo, adolescenti narcisi, milf in cerca di apprezzamenti, fatevi più in là, adesso c’è Gemma che a 70 anni ha imparato a fare i video selfie in treno e per di più cantando. Felice come una Pasqua, incosciente come l’orso Balù. A riportarla con i piedi per terra ci pensa la De Santi: “Non si può sentire, lei si è dimenticata già tutto, si è dimenticata le offese, gli insulti, la scena in cui Rocco si è levato la camicia urlando facciamolo adesso”.

Finalmente entra il cavaliere dal colletto della camicia rigido e alzato per il troppo amido e Maria lo stende: “Ti volevi fermare a dormire e lei non ha voluto, vero?”. E quello con aria abbacchiata: “Già, mi ero portato lo spazzolino e alla fine è stato un no. Questo la dice lunga sulla serata”. Insomma, Gemma fa la “profumiera”, lui si fa inebriare, fa capire a tutta Italia che scalpita per congiungersi con la puella, ma finisce sempre sotto la doccia fredda. La Galgani, gentil farfalletta, ribadisce: “Rocco e io non ci siamo mai conosciuti. È stato un litigio continuo, la nostra conoscenza vera è iniziata l’altro giorno. Adesso so che gli piaccio fisicamente, per il resto lui si accende spesso, è diffidente ma lo sono anche io. Vengo a sapere le cose dai social, è nebuloso, lo immagino in un posto e invece è in un altro”. Rocco è provato dall’astinenza e reagisce a malapena: “Boh, dov'ero? A fare volontariato, ah sì anche a teatro e alla cena della palestra”. Tina archivia: “Non capisco tutte queste riserve Gemma, con Giorgio dopo mezz’ora stavi sdraiata sul cemento”.