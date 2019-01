Con l'Isola dei famosi parte l'anno dei reality show

La stagione dei reality è una realtà imprescindibile per Canale 5 anche nel 2019. Dopo la chiusura, lo scorso 10 dicembre, della terza edizione del Grande Fratello vip, si stanno mettendo a punto L'isola dei famosi 2019 e la versione del Grande fratello dedicata alle persone comuni. Ad arrivare per primo in video è il reality adventure con protagonisti i nuovi naufraghi: la data d'esordio è fissata, a meno di repentini cambiamenti dell'ultimo momento, per giovedì 24 gennaio in prima serata. Successivamente la collocazione dovrebbe cambiare e tornare a quella tradizionale del lunedì.

Si tratta della quinta edizione targata Mediaset. Al timone Alessia Marcuzzi che torna alla conduzione dopo le polemiche dello scorso anno legate al presunto caso "canna gate" che coinvolse Francesco Monte.

Intanto a poche settimane dall'inizio, il toto nomi diventa sempre più insistente. Quali saranno i vip (o presunti tali) che andranno a patire la fame sulle spiagge dell'Honduras?

Al momento i nomi che circolano più insistentemente e che avrebbero buone probabilità di far parte del cast sono quelli del cantante Riccardo Fogli, di Taylor Mega ex fidanzata di Flavio Briatore, dell'attrice di telenovela Grecia Colmenares. Segue una lunga serie di personaggi che hanno già alle spalle un'esperienza nei reality. Tra questi Jo Squillo che ha partecipato ad un'edizione di La Fattoria, Luca Vismara proveniente dalla scuola di Amici, Geremia Rodriguez che era nella casa del GF vip 2, Marina La Rosa ex della prima edizione del Grande Fratello nel 2000, Demetria Hamton con alle spalle un'esperienza nel reality La talpa, Nicolò Ferrari ex di Riccanza il programma che racconta la vita nel lusso dei giovani ricchi italiani. Ci sono, o ci potrebbero essere, infine, due ex inviati del reality: Paolo Brosio e Alvin.

Erano circolati anche altri nomi che hanno lentamente perso credibilità. Tra questi: lo chef Gianfranco Vissani, il nuotatore Filippo Magnini, l'ex protagonista di Uomini e donne Giorgio Mainetti ed Ignazio Moser attualmente legato a Cecilia Rodriguez presente nel 2017 nella casa del GF vip 2.

Un posto, tra i nuovi naufraghi, è riservato ad un personaggio non famoso che viene scelto attraverso un contest sul web. Il titolo è Saranno isolani, parte il prossimo 8 gennaio sulla piattaforma streaming Mediaset play ed anticipa il reality vero e proprio. Sono dieci gli aspiranti naufraghi che si sfidano in prove e competizioni raccontate dalla voce di Filippo Nardi. Questo contest viene proposto per il secondo anno. Nel 2017 a vincerlo fu l'ex pugile Franco Terlizzi che riuscì ad ottenere una fetta di visibilità.

A primavera inoltrata, infine, torna il Grande Fratello in versione NIP (Non Important Person) affidato ancora alle cure di Barbara D'Urso. Ambedue i reality dovranno far dimenticare le polemiche del 2018. Dopo L'isola dei famosi, nella bufera per il presunto canna gate, il GF condotto dalla D'Urso, fu attaccato per gli episodi di bullismo all'interno della casa che portarono al ritiro, momentaneo, di alcuni degli sponsor del reality.

La formula di ambedue i reality resta invariata. Canale 5 punta sul sicuro e si affida ancora una volta a due volti noti dell'azienda per conquistare il miglior risultato d'audience per la prima serata.