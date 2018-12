Capodanno a suon di musica con il maestro Gerardo di Lella

Una manciata di giorni e saluteremo il 2018. A brindare in musica ed accogliere il 2019 per il quinto anno consecutivo sarà il maestro partenopeo Gerardo Di Lella con il suo “Concerto di Capodanno di Roma – Roma Caput Musicae 2019”. Quando? Alle 19 del 1° gennaio nella sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Perché la Città Eterna sia sempre più come Vienna. L’eclettico e raffinato Di Lella dirigerà la sua “Gerardo Di Lella Grand O’rchestra” regalando le spettacolari musiche che hanno fatto la storia del cinema nel mondo.

I 71 musicisti dell’ensemble faranno rivivere le note rese immortali dalla grandezza compositiva dei geniali Nino Rota, Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Stelvio Cipriani, Riz Ortolani, Piero Piccioni, Carlo Rustichelli. “Roma deve diventare una vera “Caput Musicae” e tornare ad essere un faro culturale per il resto del mondo”, dice il bravo direttore d'orchestra e compositore che proporrà le colonne sonore di “Rocco e i Suoi Fratelli”, “I Vitelloni”, “Metti Una Sera a Cena” “Amici miei”, “Febbre da Cavallo”, “La vita è bella”, “C’era una volta il west”, “Anonimo Veneziano”.

Insomma, uno straordinario viaggio musicale tutto italiano, un mix accattivante ed esplosivo di note di ottima qualità. Uno speciale omaggio sarà riservato a Stelvio Cipriani, scomparso recentemente. Il concerto, patrocinato da Regione Lazio, Camera di Commercio Roma e Roma Capitolina, sarà trasmesso per la prima volta in diretta su Radio Rai1. Paola Corrado firma la produzione esecutiva. Biglietti: www.ticketone.it da 15 a 60 Euro.