La domenica Mediaset punta sulle soap

Mediaset sembra aver deciso il palinsesto della domenica pomeriggio: a tutto soap opera. Dopo aver posto fine alla gara degli ascolti tra “Domenica In” e “Domenica Live” (9 volte su 13 in sovrapposizione ha vinto Mara Venier), la rete del Biscione ha deciso di lasciare Barbara d’Urso dalle 17.20 alle 18.45 perché ha sempre dominato sul competitor, cioè il programma di Cristina Parodi, e ha portato “Domenica Live” in prima serata. In più ha garantito alla conduttrice di punta il GF e la messa in onda della fiction “La Dottoressa Giò”. Restava da sciogliere il nodo di cosa programmare dalle 14 alle 17.20 di domenica, ebbene l’azienda che fa capo a Piersilvio Berlusconi manderà in onda tre ore di soap opera e telenovela: Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Mediaset ottiene un doppio beneficio: contiene i costi e garantisce un ottimo traino alla neo “Domenica/Pomeriggio Cinque”.