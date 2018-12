Sanremo 2019, a sorpresa spunta anche Wanda Nara

Wanda Nara lanciatissima in campo e fuori. La moglie e manager di Mauro Icardi è una forza della natura. Ha pianto per l'eliminazione in Champions ma pochi giorni dopo, con un tweet a mezzanotte e mezzo, ha annunciato che stava leggendo il rinnovo del contratto del bomber dell'Inter e ha mandato in visibilio i fan nerazzurri che temono un addio di Maurito a favore del Real Madrid. E fuori da San Siro? Ha preso il posto di Melissa Satta a "Tiki Taka" e si prepara a calpestare il palco del Teatro Ariston. Secondo il Corriere dello Sport, Wanda potrebbe essere ospite al prossimo Festival di Sanremo. Magari in coppia con Mauro Icardi. Il glamour formato famiglia.