Jonathan Kashanian difende Bianca Atzei e attacca Biaggi

Jonathan Kashanian manda fuori pista Max Biaggi. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha presentato il suo spettacolo teatrale a “#Cr4, La Repubblica delle donne”. Al termine del balletto, Piero Chiambretti si è buttato sul gossip: “Ho visto la tua foto con Bianca Atzei. Possiamo dire che sei tornato etero?”, l’attore ha tergiversato preferendo demolire Max Biaggi (senza nominarlo, nda): “Posso dire una cosa e chi vuol capire capisca? Bianca Atzei è tutto fuorché superflua. Chi capisce, capisce. A me lei sta molto a cuore, ci ho passato gli ultimi mesi della mia vita”. Chiambretti non ha colto il riferimento all’inelegante intervista di Max Biaggi a “Domenica In” (non nominò la cantante, ma disse “dopo l’incidente ho eliminato il superfluo”, nda) perché troppo impegnato a fare l’Alessandra Cantini della situazione: “Questi ragazzi dietro di me in mutande (il corpo di ballo dello spettacolo, nda) mi mettono agitazione, uno in particolare ce l’ho dietro, c’ha l’attaccapanni…”. Una serata di doppi sensi in cui Lory Del Santo, la vincitrice morale del GFVip 3, è entrata ufficialmente a far parte della trasmissione. Sarà una delle Ministre della Repubblica delle donne.