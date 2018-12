Zittisce la ragazzina a Forum: giudice Cavallo star del web

Melita Cavallo, giudice di Forum, il programma di Barbara Palombelli in onda ogni mattina su Canale 5, ha conquistato il pubblico grazie ai suoi modi spicci. Vocina sottile e temperamento peperino, il giudice Cavallo zittisce e bacchetta i contendenti senza far distinzione di sesso ed età. Oggi ha “trollato” una ragazzina che aveva convocato il padre a Forum. La giovane pretendeva di iniziare il racconto visto che era stata lei ad adire il Tribunale di Forum, ma il giudice con il sorriso sulle labbra: “Certo! Me la racconterai dopo che ho ascoltato tuo padre”. La ragazza ha insistito, ma ha rimediato solo un’alzata di occhi al cielo come si vede nel video diventato virale sul web.

