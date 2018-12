Arriva a Roma MArteLive, lo spettacolo totale

Musica, teatro, danza, pittura, fotografia, cinema e tante altre arti convergono in un unico grande evento: MArteLive – lo spettacolo totale.

Al Planet Live Club di Roma il 13 e il 14 dicembre 250 giovani artisti si sfideranno in 14 diverse categorie. Un evento arricchito da tantissimi ospiti speciali.

Il 13 e 14 in pista John De Leo, Rita Marcotulli, Gio Evan, The Winstons con Rodrigo D’Erasmo e Morgan, Bunna (Africa Unite), Bram Stalker, Black Snake Moan, SLAVI - Bravissime persone, Forelock & Arawak, Istituto Italiano di Cumbia, Gianluca Secco, Mondo Cane Mammooth e Paquiano.

Da segnalare la partecipazione come partner di Amnesty International, che sarà presente all’interno dell’evento con un face to face desk per la sensibilizzazione alle tematiche dei Diritti Umani, mai come oggi tragicamente attuali.

Questo appuntamento di dicembre è solo la prima delle due finali regionali che si terranno su tutto il territorio nazionale, la prima tappa verso la prossima BiennaleMArteLive, prevista per dicembre 2019, che vedrà esibirsi circa 1000 artisti provenienti da tutta Italia, insieme a special guest internazionali.