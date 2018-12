Amici 18, Mameli vince la sfida ma Martina non ci sta

Sfida con coda polemica ad Amici 18, il talent show di Maria De Filippi. Il cantante Mameli è in sfida (come il resto della sua squadra) e si esibisce con “Ci vogliamo bene”, Martina, la sfidante esclusa nella prima fase dei casting, canta una cover di Aretha Franklin. Il giudice esterno premia l’originalità di Mameli (già idolo dei social) pur ammettendo che la 22enne ha una grande estensione e un’ottima vocalità. Martina ci rimane male, esce e protesta dietro le quinte. La produzione avverte Maria De Filippi che la richiama sul palco e la giovane ammette: “Io ho fatto una buonissima esibizione, lui merita, ma io credo di meritarmelo di più. Rispetto la vostra decisione, ma non la condivido perché credo di essere all’altezza di questa scuola. Anch’io posso fare degli inediti, le cover sono diverse anche se ho scelto un pezzo che mi piace”.

Il giudice le spiega di averla trovata brava, ma manieristica a differenza del titolare Mameli più agganciato ai tempi moderni: “Adesso è andata così, l’originalità è più importante dell’esibizione. Prendila come una lezione”, Rudy Zerbi concorda: “Mameli è il presente, tu canti bene ma sei il passato”. Maria De Filippi sottolinea che Martina aveva fatto i casting e non era stata scelta. “Forse c’è anche questo dietro” e per fugare qualsiasi dubbio le consente di esibirsi con Tish, cantante dal genere più simile al suo. Ma è una nuova bocciatura per la sfidante: “La tua cifra si basa sull’energia, sulla forza, sull’estensione, Tish è più basata sulla sensualità, più moderna”. Martina incassa e va via visibilmente delusa.