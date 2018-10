Monte-Salemi, la coppia non decolla. E il web se la prende con l'ex tronista

Al Grande Fratello Vip 3 Francesco Monte bacia tutti tranne Silvia Salemi. La storia non decolla, l’influencer ci tenta in tutti i modi, mentre il web non ci crede e li trova ridicoli: "Anche oggi si limona domani".

Francesco Monte, il modello tarantino che bazzica più i reality show di Canale 5 che il bar sotto casa, sembra essere la super star del Grande Fratello Vip 3. Durante il giorno è sempre ripreso dalle telecamere e di notte ha un obiettivo dedicato visto che resta sveglio a lungo per descrivere allo sfortunato e assonnato coinquilino di turno quanto sia una persona seria e profonda. Spesso racconta retroscena su “L’Isola dei Famosi”, ovviamente senza toccare il “canna-gate”: in Honduras c’è stato dieci giorni, ma sembra abbia vinto il reality condotto da Alessia Marcuzzi. Monte è un bel ragazzo e sicuramente non durerà fatica a trovare una compagna che lenisca le ferite per il post Cecilia Rodriguez. Eppure sembra che cerchi la sua donna sempre e solo dentro uno show televisivo: prima Teresanna da corteggiatore a “UominieDonne”, poi Teresanna da tronista sempre a “UominieDonne”, in seguito Paola Di Benedetto con la quale imbastì un amore, con tanto di video messaggi da “latitante”, finito in un paio di copertine e ospitate (altrimenti di che disquisisce a “Verissimo”?). Ora ci prova con Giulia Salemi dimostrando, lui e gli autori, di avere scarsa considerazione dell’intelligenza dei telespettatori. Nemmeno il tempo di entrare nella casa del GFVip che Giulia Power Salemi ha confessato di aver avuto una cotta adolescenziale per il modello. Baci e abbracci, qualche incomprensione, il più classico dei “mi piaci come amica”, il video-fuffa in diretta lunedì sera (non c’era niente da raccontare, ma è stato raccontato lo stesso) e l’improvvisa inversione di rotta.

La Salemi si è trasformata in un adesivo vivente, lui un coccolone. Ammiccamenti, sguardi languidi e d’intesa, complimenti fisici e non, baci, abbracci, carezze sulla schiena, sui capelli, sulle gambe. Due persone normali avrebbero messo incinta pure il tavolino (cit. Gianpaolo). Loro no. Loro fanno tutto tranne quello. Come nell’Ottocento. Ieri notte, gli altri dormivano e Monte faceva pellegrinaggi al frigorifero pur di evitare il fatidico smack con la Salemi. Poi si sono adagiati nello stesso letto (spodestando Stefano Sala), hanno bisbigliato a lungo senza che si capisse mezza parola e sono partiti di grattini e strusciamenti fino alle 5 del mattino (lui ha cercato la telecamera per assicurarsi che li stesse riprendendo, nda). Si sono perfino posizionati a cucchiaio: non poteva non scattare il bacio se ci fosse stata sincera attrazione fisica e normale attività ormonale per il bel Francesco. E invece Giulia ha aspettato più che se fosse nella sala del dentista. Alla fine non è nemmeno entrata nonostante le ripetute e insistenti palpatine. Monte l’ha presa (e ci ha preso) per stanchezza, nel senso che ha vinto il sonno. Un "prendere tempo" ridicolo e a tratti grottesco.

Eppure, il pugliese non è uno che lesina baci sulle labbra: sotto gli occhi della sfinita Giulia ha baciato prima Ivan Cattaneo e poi Fabio Basile in occasione del suo compleanno. Francesco bacia tutti, tranne Giulia. “Fintoni in cerca di business” è l’opinione unanime dei gruppi social che seguono il GFVip di notte. Non il massimo per ricostruirsi un’immagine. Non il massimo per far decollare gli ascolti perché la scrittura deve apparire agli occhi di chi guarda vera, verosimile o palesemente finta. Ma mai una presa in giro.