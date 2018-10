Ilary Blasi non ce la fa più, cos'è successo durante le nomination?

Ilary Blasi, padrona di casa del GfVip, si distingue per una conduzione leggera e asciutta. Ma il suo punto debole è la durata sui tacchi alti. Puntualmente intorno a mezzanotte si leva le scarpe e le mette sul tavolo. Durante la seconda puntata, credendo di non essere inquadrata, ha fatto una smorfia di dolore e bisbigliato: "Basta non ja faccio più" durante la nomination de Le Donatella.