Mara Venier rovina la festa alla d'Urso

Mara Venier condivide con Barbara d’Urso lo share e la curva Auditel della domenica pomeriggio. Dopo due successi consecutivi di "Domenica In", la d’Urso ce l’ha fatta a tornare davanti con “Domenica Live” seppur di poco (0,18% di share). Carmelita ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia dove festeggiava e poi un comunicato di Canale 5 in cui il direttore di rete, Giancarlo Scheri, ha scritto: “la signora della domenica televisiva è ancora una volta Barbara d’Urso”. Post accompagnato da hashtag quali verità e sceglietesempreloriginale. Non contenta, a “Pomeriggio Cinque” ha spiegato ai suoi telespettatori l’andamento della curva Auditel salita fino alle stelle.

Alla lettura dei dati, la Venier, si è comportata con maggior aplomb: ha ringraziato il pubblico e si è complimentata con il suo competitor, l’amica Barbarella. Dopo il comunicato di Canale 5, stamane ha pubblicato una fotografia dove ride felice e spensierata con i due nipotini: “Quello che conta veramente nella mia vita sono loro” e hashtag che sono un messaggio subliminale #circondatadamore #altrochecurve. Fischiavano le orecchie a Cologno Monzese.