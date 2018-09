GfVip, Monte flirta con Giulia ma spunta un "accordo" segreto

Un’amore potrebbe nascere presto. La location è quella giusta: la casa del Grande Fratello Vip, i personaggi single e belli non mancano. Uno su tutti Francesco Monte, ex concorrente de L’isola dei famosi ed ex di Cecilia Rodriguez (che ha perso proprio in quella casa lo scorso anno dopo il suo innamoramento per Ignazio Moser).

Qualcuno già sostiene che Monte navighi a vele spiegate verso la vittoria, ma è presto per dirlo. Intanto, tra divani, letti e cuscini potrebbe innamorarsi di nuovo. Di chi? Le opzioni non mancano: Giulia Salemi da una parte, Silvia Provvedi, dall’altra. Entrambe belle, single e con la voglia di provare nuove emozioni. Ma le malelingue, in queste ore, stanno mettendo in giro una brutta voce: Monte vorrebbe mettere in piedi una storia d’amore (forse proprio con la Salemi) per ingraziarsi il pubblico. Un film già visto dopo quello che è accaduto in Honduras quando ebbe un flirt con Paola Di Benedetto. Ma di vero ci sarebbe ben poco: Monte non ne ha bisogno godendo già una certa popolarità.

Comunque, Monte e la Salemi sono stati vicinissimi la notte tra venerdì e sabato dopo una lunga chiacchierata in giardino. Inutile negarlo: c’è feeling. “Ti ho trattato come una persona con cui ho un rapporto non estremamente superficiale, riflettici”, ha detto Giulia. Che imbarazzata ha poi chiosato: “Non mi guardare”.

Inoltre, potrebbe riaccendersi la fiamma amorosa tra Monte e la Provvedi, ex di Corona, che in passato avrebbe avuto una cotta per lui. Tutta questione di feeling. I giochi sono aperti.