Arriva a Ostia il primo raduno dei pappagalli in volo libero

Sarà una giornata decisamente ricca di colori quella che, domenica 30 settembre dalle ore 10.00 e fino al tramonto, vedrà protagonisti numerosi pappagalli, provenienti da varie regioni d’Italia, pronti a spiccare il volo, per la prima volta tutti insieme, in piena libertà ad Ostia. Ad ospitare l’evento “Voliamo con i pappagalli”, ideato dall’ente No Profit “Pappagalli in volo” sotto la direzione del comportamentista Trainer Gianluca Ranzan, sarà il Casale Girasole in via di Piana Bella numero 30. Il raduno ha come obiettivo principe far conoscere, promuovere, divulgare questo nuovo modo di vivere il pappagallo completamente libero ed in sicurezza, cosa impensabile fino a soli due anni fa, e permettere a questo meraviglioso volatile di uscire fuori dalle nostre case per poi tornarci tranquillamente. La scelta della location, completamente immersa nella campagna romana, consentirà a tutti i partecipanti di vivere questa esperienza in totale armonia e lontani da ogni pericolo. Ospite d’onore l’attore Enzo Salvi, presente con i suoi amati Jerry e Fly, due splendidi esemplari di Ara Ararauna e Cacatua delle Molucche. Per l’occasione il comico romano ha organizzato una sorta di festa di compleanno per Paperino, il Cacatua Galerita Galerita che da 20 anni fa parte della famiglia, per il quale è prevista una maxi torta con tanto di candeline per soffiare con tutti gli appassionati e chiudere in bellezza una giornata colma di amore.