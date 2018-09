Temptation Island Vip batte tutti anche negli ascolti

Buona, anzi ottima la seconda per Simona Ventura che trascina Temptation Island Vip al 22,21% di share con 3.992.000 telespettatori. Un trionfo sulla fiction di Rai1 “Una pallottola nel cuore 3” fermo a 3.831.000 spettatori e 16,53% di share. Partenza sottotono per Stasera tutto è possibile di Amadeus che ha interessato 1.440.000 telespettatori con il 6,6% di share. Per i programmi politici: Cartabianca su Rai3 ha convinto 1.024.000 pari al 4,74% di share, battuto da DiMartedì su La7. Il programma di Giovanni Floris si conferma un successo: è stato visto da 1.436.000 telespettatori per il 6,70% di share.