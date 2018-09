Antonio Ricci smentisce il suo no a Francesco Monte, ma lo fa con una dichiarazione pesantissima. Durante la presentazione della 31esima edizione di “Striscia la Notizia”, che lunedì 24 settembre partirà con la rodata conduzione di Ezio Greggio e Michelle Hunziker, un giornalista ha chiesto al papà del tg satirico se fosse fondata la notizia del suo aut-aut all’ex naufrago e Ricci non si è fatto pregare: “Ho letto sui giornali che avrei detto o io o Monte, ma dove? Ho letto cose divertenti, tipo una guerra tra noi e Maria De Filippi però non sono neanche tanto credibile perché l’autorevole Sylvie Lubamba mi ha scritto tre giorni fa scrivendomi che ha avuto una vita disperata, che ha pagato i suoi debiti con la giustizia e adesso vorrebbe entrare la GfVip e quindi ha scritto ‘non le dico di favorirmi, ma nemmeno di ostacolarmi’. Io le ho risposto che non faccio il cast del Grande Fratello Vip ed entrerei in conflitto d’interessi: più bestie entrano e più siamo contenti. Più c’è materiale suino all’interno di queste macellerie e più ne godiamo. Smentisco come una fake news la vicenda Monte”.

Ma dulcis in fundo, Ricci sgancia la bomba: “Vi annuncio che il Moige sta facendo una denuncia contro Mediaset perché ritiene questa presenza diseducativa”.